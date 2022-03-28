Арестовлення, чорнобаїти, затридні: в Мережі вигадали "словник" сучасної української мови

Чорнобаїти, дебахнулько, макронити, завести трактор, затридні, арестовлення, хітсивня, мамкувати, натівець.

У Мережі вигадали сучасний "словник" української мови. До нього увійшли жартівливі вислови, які утворилися із популярних під час війни слів або словосполучень.

ТСН.ua публікує народну творчість із прикладами використання.

Чорнобаїти - постійно робити одне і теж саме не отримуючи іншого результату та дуже страждати через це.

Приклад: Я прочорнобаїв та знову повернувся до колишньої.

Дебахнулько - людина, яка через свій інтерес та стурбованість може спричинити дуже багато школи.

Приклад: Ось Андрій справжній дебахнулько! Кожним своїм питанням робить тільки гірше!

Макронити - робити дуже стурбований вигляд щодо певної ситуації, усім це показувати, але нічого не робити по суті.

Приклад: та плювати йому на навчання. Тільки макронить з цього приводу і все!

Завести трактор - найнеочікуваніший аргумент у будь-якому діалозі. Застосування засобів для боротьби, яких ніхто не очікує.

Приклад: А потім він завів трактор та почав казати, що не миє посуд бо сьогодня вівторок.

Затрᴎ́дні - поставити собі нереалістичні плани та щиро вірити у їх успіх.

Приклад: Ваш план - затридні. Ви дійсно вважали, що захопите усю Україну за три дні?

Арестовлення - заспокійливе повідомлення.

Приклад: Я постійно відправляю своїм родичам арестовлення.

Хітсивня - виникло через сполучення слів "хітс" та "гривня". Для багатьох людей весною 2022 саме ця валюта стала найважливішою для існування.

Приклад: Не можу знайти приклад, як і хітсів у Запоріжжі.

Мамкувати - не виконувати простих дій задля збереження власного життя. Слово з'явилося після реакцій багатьох батьків на тривоги та евакуації.

Приклад: Він мамкує та не хоче йти до сховища.

Натівець - людина, яка не дотримується своїх обіцянок.

Приклад: Ти обіцяв взяти парасольку, щоб закрити мене від дощу і не взяв її! Ти натівець!

Нагадаємо, що радник президента України Олексій Арестович, якого знають уже всі та називають головним "заспокійливим" під час війни, відреагував на жарти в Мережі. Там українці показали, як "заряджають" банки з водою під час його брифінгів.

Олексій Арестович/Facebook

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