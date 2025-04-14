Армія Путіна намірилася до 9 травня зайти до нового регіону України: експерт про небезпеку

Наступ армії РФ. / © ТСН.ua

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Армія РФ планує зайти до Дніпропетровської області до 9 травня. Під час параду у Москві диктатор Володимир Путін хоче продемонструвати, що його війська просуваються на війні.

Про це заявив військовий експерт Ігор Романенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

"Російські військові намагаються виконувати інші завдання, просунутися в бік Дніпра. Путін хоче показати під час проведення параду, що завершує підсумкову "спеціальну воєнну операцію". Ну, і показати, зокрема, що ще додатково області, де воюють. От в Сумській області воюють і бажано (для росіян - Ред.) зайти до Дніпропетровської області", - сказав Романенко.

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За його словами, незрозуміло, наскільки росіянам це все вдасться. Зокрема, чи знайдуть окупанти ще додатково ресурси.

Романенко зауважив, що Росія цього року планує мобілізувати 160 тисяч осіб. Зокрема, зараз триває весняний призов, а ще буде осінній.

"Тому враховуючи таку ситуацію, Путін по максимуму намагається захопити цих земель і в першу чергу області, які в них заведені в конституцію. І взагалі ж і Стів Віткофф, і від команди Трампа такі пропозиції. І Кіт Келлог тільки сказав, що Україна на це не піде. І тому ситуація на загострення і найближчим часом, тиждень-два, буде зрозуміло, як вона розгортається далі", - додав Романенко.

Як повідомлялося, раніше Ігор Романенко повідомляв про те, що РФ націлилася на три області. Зокрема, ворожа армія має за мету створити буферну зону на Сумщині та Харківщині.

Дата публікації 09:37, 14.04.25 Кількість переглядів 65 Удар балістикою по Сумах: поліція оприлюднила кадри наслідків (відео 18+)