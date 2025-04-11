Армія Путіна націлилася на новий регіон України, аби мати "козир" на переговорах: деталі від CNN

Володимир Путін.

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Армія Російської Федерації прагне розширення бойових дій, аби вийти на кордони Дніпропетровської області. Контроль над частиною цього регіону може стати “стратегічним важелем” у майбутніх переговорах для Кремля.

Про це йдеться у матеріалі видання CNN, яке спілкувалося з українськими військовими.

Тривалий час бої точаться біля Покровська на Донеччині. На початку року українська армія досягла кількох невеликих тактичних успіхів, відкинувши частину російського наступу на місто. Втім, за останні 10 днів окупанти знову активізувалися та стягують додаткову живу силу та транспортні засоби для майбутніх нападів.

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“Ми бачимо це на записах дронів і чуємо, як вони говорять про це на радіоперехопленні, - розповів український офіцер-розвідник, дислокований у цьому районі, ім’я якого CNN не називає.

Останніми днями у Мережі українські військові повідомляють про побоювання можливого оточення в одному місці та прориву лінії оборони в іншому. Боєць із позивним “Мучний” каже, що “лінія фронту на цій ділянці перейшла в активну фазу”. За його словами, мета наступу - місто Новопавлівка.

“Увійдуть до Дніпропетровської області. Це одне з ключових завдань, яке ставить перед собою російське командування”, - каже він.

CNN пише, що вихід до Дніпропетровської області був би визначним моментом для Москви. Адже регіон може бути першим, який потрапить під часткову російську окупацію з перших тижнів повномасштабного вторгнення понад три роки тому.

Аналітичний проєкт DeepState наголошує, що війська країни-агресорки перебувають лише за шість кілометрів від Дніпропетровщини. Тим часом як людей, які живуть уздовж кордону, уже евакуюють.

“Для Путіна – і, цілком можливо, також для американських учасників переговорів – будь-який російський контроль над частиною Дніпропетровська може розглядатися як корисна розмінна монета в майбутніх переговорах”, - пише видання.

Нагадаємо, джерела ВВС в Генштабі назвали цілі ворога на Донбасі. За інформацією джерела видання, для агресорки РФ пріоритетними напрямками залишаються агломерації міст на Донеччині, до яких російська армія змогла наблизитись 2024-го.

Дата публікації 19:40, 09.04.25 Кількість переглядів 400 Шок-заява Сирського та жахіття в Харкові, Краматорську, Кривому Розі!