Армія Путіна "сиплеться" зсередини на ключовому напрямку: почалися масові самогубства та бійки

Криза армії РФ під Куп’янськом / © Associated Press

Реклама

На Куп’янському напрямку фронту російські військові переживають психологічний зрив. Війська зазнають величезних втрат уже два роки. Так запустився процес масових самогубств та бійок.

Про це повідомляє військовий партизанський рух «Атеш».

На Куп’янському напрямку «сиплються» російські війська: що відомо

Агент партизанського руху «Атеш», що перебуває у складі одного з підрозділів 1-ї танкової армії російських Збройних сил, повідомив про катастрофічний психологічний стан особового складу. Російські окупанти в одному з підрозділів 1-ї танкової армії зазнають непоправних втрат уже два роки.

Реклама

На цьому тлі серед росіян розпочалися масові самогубства. Їх приховують та не доповідають «нагору». Командування оформлює такі випадки, як «бойові втрати» чи «нещасні випадки зі зброєю».

Офіцери бояться стягнень за «слабкий особовий склад», тому не доповідають про реальний стан справ.

«Алкоголь став єдиним способом психологічно вижити: самогон та дешеві сурогати потрапляють у підрозділи через своїх же», — повідомляють партизани Атеш.

Російські командири вже не реагують на те, що їхні підлеглі служать у стані алкогольного сп’яніння.

Реклама

У таких умовах почало «процвітати» насилля. Офіцери жорстоко б’ють підлеглих, а конфлікти часто доходять до збройного розв’язання.

Росіяни просто «ламаються», адже не мають ротацій, відпочинку та поповнень у військах на Куп’янському напрямку. Моральний стан військових — теж ресурс, і він закінчується.

Як розвалюється російська армія

Російські втрати наблизилися до нової психологічної точки. Станом на 14 квітня 2026 року ЗСУ знищили вже 1 312 960 солдатів РФ. У найближчі місяці ворог втратить уже 1,5 млн людей у війні з Україною. Росіяни також активно втрачають техніку на полі бою.

Крім усього, росіяни стрімко втрачають військово-транспортну авіацію — понад 140 бортів не можуть відновити через відсутність комплектуючих. Насамперед постраждали літаки Ан-12, Ан-26 та Ан-72.

Реклама

Під час порушення великоднього перемир’я російські окупанти атакували побратимів та взяли їх у полон, думаючи, що це українці. Втома та брак відпочинку призводять до таких випадків усе частіше.

Про розвал зсередини російської армії свідчать і аналітичні звіти: за останній місяць Росія не зробила жодного прориву на фронті. Від кінця 2025 року армія РФ суттєво послабилася і за весну 2026 року не зможе захопити бажані території. Тому весняний наступ РФ також провалився.