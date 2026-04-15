Армія РФ активізувалася з півночі: де просунувся ворог і найгірша ситуація (мапа)

Російські військові / © Associated Press

Російська армія проводить активне формування буферної зони в Сумській області, вишукуючи слабкі місця в обороні ЗСУ. Аналітики зафіксували просування ворога біля двох населених пунктів.

Про це повідомив проєкт DeepState.

Російські окупанти не припиняють спроб створити буферну зону вздовж державного кордону на Сумщині, одночасно посилюючи тиск на окремих напрямках. Такі дії розпочалися після перевірки прикордонних ділянок на вразливість і здатність встановити контроль над територіями.

За інформацією аналітиків, активне просування загарбників стартувало в районі села Грабовське і нині триває поблизу Миропільського, де фіксуються нові зміни на лінії бойового зіткнення.

«Взялися за це московити після певного прощупування нашого кордону на можливості брати під контроль місцевість та виявляти слабкі місця. Початком таких просувань стало, в певній мірі, село Грабовське, а сьогодні продовжується тиском в районі Миропільського, де можна побачити просування противника в останньому оновленні», — зазначили у DeepState.

За оцінками проєкту, загальна площа нових зон контролю та проникнення російських сил уздовж кордону на Сумщині сягає приблизно 150 кв. км. Водночас аналітики наголошують, що Сили оборони України обізнані про ці наміри, контролюють ситуацію та вживають заходів для стримування подальшого просування противника.

Російські війська біля кордонів Сумщини / © Deepstatemap

Бої в Сумській області — останні новини

Нагадаємо, напередодні речник ЗСУ Віктор Трегубов повідомив, що російські окупанти активізувалися на Сумщині, зокрема біля Грабовського, де просунулися на 1 — 1,5 км від кордону. Ворог намагається створити зони вклинення та закріпитися у прикордонні для подальшого розширення контролю.

У 14-му армійському корпусі повідомили, що через перевагу ворога Сили оборони перегрупувалися та відійшли на заздалегідь підготовлені позиції в районі Миропільського на Сумщині. Це дозволило зберегти особовий склад і продовжити стримування противника артилерією та дронами. Ситуація під контролем, триває розвідка та активна оборона.