Армія РФ атакувала КАБами Одещину: з’явилися нові подробиці

КАБи

Реклама

Вдень російські окупанти атакували Одещину, застосувавши три керовані авіабомби з підвищеною дальністю ураження, випущені з винищувача Су-34.

Про це повідомили у Повітряному командуванні «Південь».

Протиповітряна оборона південного регіону України успішно збила дві з цих бомб. Третя впала на відкритій місцевості, не спричинивши жодних наслідків.

Реклама

Нагадаємо, російська армія вперше застосувала керовані авіабомби (КАБи) по цивільних об’єктах на території Одещини. Такі удари можуть спричинити значні руйнування й становлять серйозну загрозу для життя людей.

Також 24 жовтня російська армія вранці атакувала Харків, влучивши по Індустріальному району п’ятьома керованими авіабомбами (КАБами). У місті є руйнування і постраждалі. Під завалами можуть бути люди.