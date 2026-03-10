ТСН у соціальних мережах

Армія РФ готує наступ на важливій ділянці фронту: як території під загрозою

Українські оборонці утримують позиції на ділянці фронту біля Покровська та Мирнограда.

Олена Капнік
Російський танк.

Російський танк / © Associated Press

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Є ознаки підготовки армії РФ до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів.

Про це заявив речник угруповання військ «Схід» Григорій Шаповал у коментарі «Укрінформу».

На цій ділянці фронту окупанти нарощують кількість авіаударів та застосування інших вогневих засобів.

Водночас Сили оборони утримують позиції на північних околицях Покровська та Мирнограда, а також проводять посилену аеророзвідку, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування його логістики. Окрім того, активно працюють дронові підрозділи, артилерія та авіація.

За даними військового, в зоні відповідальності угруповання військ «Схід» від початку доби українські оборонці відбили 30 штурмів російських військ.

На Слов’янському напрямку агресор атакував три рази в районах Закітного та Платонівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог атакував у районі Никифорівки. Бій ще триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій у районах Плещіївки, Іванопілля, Щербинівки, Русин Яру, Софіївки та в напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки», — розповів Шаповал.

На Покровському напрямку російські війська 13 разів намагалися потіснити ЗСУ з займаних позицій у районах Шахового, Мирнограда, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного та Молодецького.

Ситуація на фронті

Командувач Угруповання об’єднаних сил Михайло Драпатий повідомив, що Росія готує новий удар з півночі. Російські війська активізували дії на цьому напрямку та намагаються поступово розширити контроль уздовж українського кордону. Під прицілом Кремля — Сумська та Харківська області.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що українські військові не лише стримують російські атаки, а й проводять активні наступальні дії на окремих відрізках фронту.

За словами головкома, Сили оборони перехопили оперативну ініціативу на фронті. В лютому 2026 року їм вдалося відновити контроль над більшою площею земель, ніж окупували росіяни. Зокрема, українські війська за місяць відбили 285,6 кв. км території на Олександрівському напрямку.

