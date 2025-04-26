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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1006
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Армія РФ готує "подарунок" Путіну на 9 травня: експерт про серйозну загрозу

Росіяни мають амбітні плани до 9 Травня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © ТСН.ua

Війська РФ відмовилися від планів щодо Покровська Донецької області і мають нову ціль, яку прагнуть досягнути до 9 травня.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович розповів в ефірі Radio NV.

З його слів, “можна навіть сказати”, що наразі окупаційні війська відмовилися від своїх планів щодо оточення Покровська і штурмових дій в бік міста.

“Він зараз хоче на Покровському напрямку дійти до адмінкордонів із Дніпропетровською областю і бажано зайти на територію Дніпропетровщини. Хоча б десь зайти”, - наголосив Попович.

Як повідомлялося, РФ з усіх сил намагається знищити важливе місто на Донеччині - Сіверськ. ЗСУ понад три роки тримають позиції біля міста.

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