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- Війна
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Армія РФ готує "подарунок" Путіну на 9 травня: експерт про серйозну загрозу
Росіяни мають амбітні плани до 9 Травня.
Війська РФ відмовилися від планів щодо Покровська Донецької області і мають нову ціль, яку прагнуть досягнути до 9 травня.
Про це заявив військовий оглядач Денис Попович розповів в ефірі Radio NV.
З його слів, “можна навіть сказати”, що наразі окупаційні війська відмовилися від своїх планів щодо оточення Покровська і штурмових дій в бік міста.
“Він зараз хоче на Покровському напрямку дійти до адмінкордонів із Дніпропетровською областю і бажано зайти на територію Дніпропетровщини. Хоча б десь зайти”, - наголосив Попович.
Як повідомлялося, РФ з усіх сил намагається знищити важливе місто на Донеччині - Сіверськ. ЗСУ понад три роки тримають позиції біля міста.