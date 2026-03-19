Росіяни "пруть" на острови Дніпра, а Путін готує ще 400 тисяч солдат: огляд фронту та мапа бойових дій

Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Росіяни продовжують наступальні дії на більшості ділянок фронту — від півночі Сумщини до півдня Запорізької області. Попри відсутність стратегічного просування, ворог суттєво нарощує інтенсивність атак, накопичуючи ресурси для масштабної весняно-літньої кампанії. Водночас Сили оборони України не лише стримують натиск, а й проводять успішні контратаки.

ТСН.ua зібрав усі подробиці з фронту.

Північ та Харківщина: зростання інтенсивності атак

За даними аналітиків ISW, протягом останньої доби російські війська не змогли просунутися на півночі Сумської області, хоча бої тривали поблизу Новомиколаївки, Олексіївки, Юнаківки та в напрямку Малої Корчаківки і Писарівки.

Реклама

Лінія фронту / © Інститут вивчення війни (ISW)

На Харківщині активні штурмові дії фіксувалися на північ від Харкова та в районі Вовчанська. У напрямку Куп’янська ворог різко збільшив інтенсивність атак — з кількох до дев’яти на добу. Українські військові відзначають, що росіяни наразі використовують переважно погано підготовлену піхоту малими групами, що свідчить про накопичення більш якісних ресурсів для майбутніх операцій.

За даними офіцера ГУР підрозділу «Кракен» Данила Положухна, на Харківщині російські війська здійснили масований штурм на Лиманському та Борівському напрямках із залученням підрозділів кількох армій та значної кількості техніки.

За словами військового, під час атаки противник використав до 100 одиниць важкої бронетехніки та мототехніки. Водночас українські підрозділи втримали позиції, а спроба прориву завершилася для російських військ значними втратами техніки та особового складу.

Мапи DeepState / © Deepstatemap

Південний фронт: зачистка територій та «трупи коней»

На Запорізькому та Гуляйпільському напрямках ситуація залишається важкою, але контрольованою. Український військовослужбовець з позивним «Мучной» повідомляє, що ворог працює хвилями, намагаючись просочитися вглиб українських порядків біля Гуляйпільського та Верхньої Терси.

Реклама

«Ці забіги поки закінчуються для них однаково — без закріплення і з втратами. Обстановка важка, але просідання немає, лінія тримається. Ворог більше витрачає ресурс, ніж отримує результат», — зазначає військовий.

Зі свого боку Головне управління розвідки МО України повідомило про успішну операцію: на Запорізькому напрямку бійці підрозділу «Химера» зачистили один з населених пунктів. Окремі групи піхотинців РФ, які закріпилися в будівлях, були виведені з укриттів і знищені в ближньому бою, а частину окупантів взяли в полон.

Наслідки російських штурмів на ділянці Родинське-Гуляйполе самі оборонці описують як кадри з фільму жахів: «Трупи коней були всюди вперемішку з тілами».

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин також повідомив про активізацію ворога в острівній зоні Дніпра. «Зафіксовані атаки на Білогрудий, Великий Потьомкін і Круглик, а також штурмові дії в районі Антонівських мостів», — підкреслив він у коментарі Укрінформу.

Реклама

На самій Херсонщині масштабних бойових дій наразі не зафіксовано.

Східний фронт: дедлайни Кремля та зустрічні бої

Найінтенсивніші бойові дії тривають на Донеччині. За даними ISW, росіяни мали часткове просування в районі Лимана та Покровська (поблизу Новоселівки та на північ від Затишка). На Покровському напрямку ворог дедалі частіше використовує мототехніку, десятки одиниць якої щоденно знищують ЗСУ.

Ksysz ahjyne / © Інститут вивчення війни (ISW)

Плани окупантів на Краматорськ і Слов’янськ

Речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець повідомив, що російське командування визначило конкретні дедлайни. Перша ціль — захоплення Костянтинівки до травня. Далі планується розгортання повномасштабних боїв за Краматорськ і Слов’янськ.

«Я думаю, що в них це не вийде, попри ті ресурси, в тому числі людські, які вони підтягують», — наголосив Запорожець.

Реклама

Водночас він зазначив, що фронт наближається до великих міст: зараз дистанція до Краматорська становить близько 40 кілометрів, що дозволяє РФ бити по місту з артилерії.

Слов’янський та Олександрівський напрямки

Військовий «Мучной» доповнює картину боїв: на Слов’янському напрямку ворог системно тисне західніше Різниківки та поблизу Рай-Олександрівки. Противник працює через охоплення і просочування, намагаючись контролювати балки як природні коридори.

На Олександрівському напрямку тривають безперервні зустрічні бої від Калинівського до Новомиколаївки. Проте тут є позитивні новини: українські сили підтвердили просування західніше Березового, відкинувши противника.

Цю інформацію підтверджує і проєкт DeepState: «Сили Оборони України відкинули противника поблизу Березового». Водночас, за їхніми даними, ворог просунувся поблизу Федорівки Другої та Клебан-Бику.

Реклама

Лінія фронту / © Deepstatemap

Що кажуть у Генштабі

За інформацією Генерального штабу України, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 235 бойових зіткнень. Ворог намагається просуватися вглиб території України, масовано використовуючи авіацію та безпілотні системи.

Згідно з офіційними даними Генштабу, вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб (КАБ). Крім того, окупаційні війська застосували безпрецедентну кількість дронів-камікадзе — 6831 одиницю, та здійснили 3534 обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ, зокрема 110 разів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Авіаційних ударів зазнали десятки населених пунктів, зокрема на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Своєю чергою, українська авіація минулої доби успішно уразила п’ять районів зосередження живої сили та техніки ворога.

Найгарячіші точки фронту: Покровський та Костянтинівський напрямки

Епіцентром найважчих боїв залишається Донеччина:

Реклама

Покровський напрямок: Ситуація найскладніша. Українські захисники зупинили 54 штурмові дії агресора. Бої точилися в районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Покровськ та низки інших.

Лінія фронтк / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Костянтинівський напрямок: Ворог здійснив 32 атаки поблизу Плещіївки, Іванопілля, Степанівки, Русин Яру та інших сіл.

Лінія фронту / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Гуляйпільський напрямок: Зафіксовано 14 атак окупантів.

Лінія фронту / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Лиманський напрямок: Противник атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в оборону біля Лиману, Дробишевого та Ставків.

Реклама

Лінія фронту / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Куп’янський напрямок: Відбито 10 атак у бік Куп’янська, Петропавлівки та Курилівки.

Лінія фронту / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборонні рубежі (зокрема поблизу Вовчанська), а на Оріхівському — ЗСУ успішно відбили п’ять атак. На Придніпровському, Волинському та Поліському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

Критичні втрати армії РФ

Українські захисники продовжують системно виснажувати противника. За минулу добу загальні втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також армія РФ втратила:

4 бойові броньовані машини;

32 артилерійські системи;

3 реактивні системи залпового вогню;

1391 безпілотний літальний апарат;

155 одиниць автомобільної техніки.

Плани РФ на 2026 рік: 409 тисяч рекрутів

Попри такі цифри втрат, Росія не збирається зупиняти війну. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі попередив про підготовку Москви до подальшої ескалації.

Реклама

«У 2026 році росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. Це означає одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України», — заявив Головнокомандувач.

Сирський підтвердив, що поліпшення погоди безпосередньо вплинуло на інтенсивність боїв: «Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті».