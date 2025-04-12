Армія РФ готується до нового наступу: генерал Кривонос розкрив плани окупантів

Сергій Кривонос. / © УНІАН

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Окупанти РФ продовжують підготовку до наступу на декількох напрямках. Втім, поки російські військові не готові до масштабної операції.

Про це заявив генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч Сергій Кривонос в ефірі "КИЇВ24".

"Активність ворога на різних ділянках показує, що росіяни намагаються прощупати наші слабкі місця, виявити наші засоби вогневого ураження, що в подальшому може бути використано ворогом для реального повномасштабного наступу", - зазначив експерт.

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За словами генерал-майора, для того, аби здійснити наступ, Росії потрібно наростити свої сили. Наразі не йдеться про наступ РФ, але підготовка до нього триває.

"Наше завдання, попри всі їхні бажання, продовжувати нарощувати зусилля на фортифікаційні обладнання нашої місцевості, а також вести активну розвідку ворожих засобів ураження, аби своєчасно завдати по них удару", - додав Кривонос.

Нагадаємо, днями ISW повідомило, що РФ готує наступ на Суми та хоче отримати частину області. Наразі російські війська продовжують незначне просування в районі кордону Сумської та Курської області РФ.

Дата публікації 19:27, 11.04.25 Кількість переглядів 179 Путін наказав захопити 50 км! Шалена загроза для Сум?! Подробиці нового наступу!