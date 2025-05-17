Армія РФ хоче захопити п'ять областей України: чи має відповідні ресурси

Фронт / © ТСН.ua

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Армія РФ прагне повністю захопити Донеччину, а також частини Херсонської та Запорізької областей. На переговорах у Стамбулі делегація РФ погрожувала захопити ще дві області України — Харківську та Сумську. Однак для реалізації всіх цих планів країна-агресор не має ресурсів.

Про це в ефірі телеканалу FREEДOM сказав генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

Путін сподівається на літній наступ

Як наголосив Маломуж, диктатор Путін покладає великі надії на літній наступ і впевнений, що він матиме успіх

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«Делегація РФ у Стамбулі була уповноважена Путіним лякати нас тим, що у них є потенціал для літньої наступальної кампанії. Своєю першою стратегічною ціллю вони назвали Суми та Харків, і заявили про намір поставити питання про приєднання до РФ двох українських областей. Але стратегічних ресурсів у Росії для цього немає. Також стверджую, що захопити Запорізьку, Херсонську, Донецьку та частково Луганську області, шансів у противника немає», — наголосив спікер.

Він пояснив, що розгортати наступальну кампанію на Харківському та Сумському напрямках наразі Росія не може. За мінімальними підрахунками, для цього потрібно додатково мобілізувати до 250 тисяч осіб.

«Перекинути таку кількість військових з інших напрямків фронту РФ не може. Тому що Сили оборони України щодня знищують до 1 400 осіб особового складу противника. За місяць це армія в 40 тисяч осіб. Десь брати нові сили, тим паче боєздатні й оснащені передовою технікою та озброєнням, у Росії немає можливості», — зазначив Маломуж.

Генерал переконаний, що на Харківському та Сумському напрямках досить серйозно підготовлені українські війська.

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«У цих секторах ми маємо дуже ефективні моделі захисту, укріплення, діємо нестандартно в плані завдання ударів по резервах, які рухаються в прифронтових зонах. Ефективно працює розвідка, ракетні системи та дронові системи. Знищуємо резерви, які рухаються до фронту з метою посилення противника. Ми залучаємо всі ресурси, починаючи від ракет, літаків, дронових систем, щоб нейтралізувати будь-які загрози ворога як у повітрі, так і на землі», — сказав він.

Росія розпочала наступ — Зеленський

Як заявив український лідер Володимир Зеленський, російські військові розпочали і посилили свої наступальні дії на всіх напрямках фронту. За його словами, головним напрямком був Сумський. Там було зосереджено 67 тисяч військ. Президент наголосив, що українські військові «робили відповідні кроки, щоб не дати їм об’єднатися».

«Вони працюють над тим, щоб відновлюватися, перегруповуватися. Вони хочуть робити цей наступ… Він нам зрозумілий. Наші військові формулюють це саме так, що вони (ред. — війська РФ) перебувають у постійному наступі. Це вже відбувається кілька місяців», — додав український лідер.

Раніше ми писали про наміри Кремля щодо літнього наступу РФ.

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