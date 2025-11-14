Армія РФ наближається до важливої автомагістралі: ISW попереджає про серйозну загрозу

Армія РФ. / © Associated Press

Війська РФ продовжили просування до Гуляйполя у Запорізькій області та автомагістралі Т-0401 Покровське-Гуляйполе, яка є однієї з головних наземних ліній зв'язку, що постачає українську армію в місті. Окупанти просунулися до позицій поблизу сіл Солодке, Яблукове та Веселе, що приблизно в дев'ятикілометровому діапазоні від Гуляйполя.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

“Російські війська продовжують просування та посилення наступальних операцій на напрямках Гуляйполя та Великомихайлівки, використовуючи наслідки повітряних перешкод на полі бою та погану погоду, яка перешкоджає спостереженню за допомогою українських БпЛА”, - йдеться у звіті.

Російські війська також проводили операції з інфільтрації далі на північ у напрямку Данилівки на автомагістралі Т-0401.

ISW оцінює, що загарбники “намагаються ізолювати та, можливо, оточити Гуляйполе з північного сходу” відповідно до нового плану кампанії, метою якого є послаблення оборонних позицій ЗСУ. Натомість, вважають аналітики, військове командування РФ “навряд чи розпочне зусилля з оточення Гуляйполя з півдня”, бо українська оборона в цьому районі є найсильнішою на цьому напрямку.

“Перспективи та терміни цих російських зусиль наразі залишаються неясними, але ситуація на Гуляйпільському напрямку є серйозною”, - констатують американські аналітики.

В ISW зауважують, що виведення ЗСУ з Рівнопілля, а також присутність російських військ поблизу Солодкого (на північ від Рівнопілля), Яблукового (на південь від Рівнопілля) та Веселого (на південний схід від Рівнопілля) свідчить про те, що загарбники продовжують відносно швидке просування на північний схід та схід від Гуляйполя.

Аналітики також посилаються на українського військового оглядача Костянтина Машовця. За його даними, армія РФ протягом останніх двох тижнів досягла лінії Новоолександрівка-Олексіївка, закріпилися на схід від Єгорівки та досягла «тактичних успіхів» на напрямку Єгорівка-Данилівка. Також окупанти форсували річку Янчур поблизу Успенівки (на північний схід від Гуляйполя) та просунулися на захід до лінії Солодке-Рівнопілля, подолавши відстань у сім кілометрів.

Крім того, за даними експерта, військове командування РФ посилює свою присутність на цій ділянці фронту, перекинувши туди додаткові підрозділи.

ISW продовжує оцінювати, що наслідки багатомісячної кампанії РФ, спрямованої проти українських глобальних військових частин на напрямках Гуляйполя та Великомихайлівки, включаючи дороги, автомагістралі та залізничні колії, а також погіршення погодних умов, які знижують ефективність українських безпілотників, сприяли нещодавньому просуванню Росії.

Ситуація у Запорізькій області. Мапа ISW.

Нагадаємо, 12 листопада військові повідомили, що на Запоріжжі ЗСУ відійшли на нові рубежі. Йдеться про позиції у районі Рівнопілля. Зазначається, що підрозділи “були змушені переміститися на вигідніші рубежі, щоб зберегти життя особового складу”.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що наступ росіян на Запоріжжі зупинено попри те, що Сили оборони були змушені відійти з п’яти населених пунктів на напрямку. Він зазначив, що противник активно посилював обстріли, тому наші бійці мали зайняти нові, більш укріплені позиції.