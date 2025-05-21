Армія РФ накопичує особовий склад поблизу держкордону: де є загроза штурму

Армія РФ. / © Associated Press

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Російська армія накопичує особовий склад біля кордону з Харківською областю. Окупанти можуть готуватися до активних штурмових дій.

Про це повідомив керівник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус в ефірі "Суспільного".

З його слів, російські військові намагаються підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення і провести штурмові дії. Втім, загарбники успіхів не мають. Своєю чергою, українські Сили оборони готові до відбиття атак.

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“Потрібно мати спостереження на усіх найнебезпечніших напрямках підходу до нашого переднього краю. Накопичення особового складу є ближче до державного кордону. Тобто є спроби затягування особового складу, явна підготовка до активних штурмових дій противника”, - наголошує Помагайбус.

Військовий наголошує, що в росіян комбінований принцип застосування озброєння. Зокрема, для ураження і розвідки - артилерію і безпілотні системи. Тобто на одному напрямку відвертають увагу, на іншому просуваються.

Окрім того, військовий зауважив, що дальність польоту дронів на оптоволокні у росіян може доходити до 15-30 кілометрів.

"Основне нарощування з їхньої сторони - це дрони на оптоволокні. Це дуже болюче питання. Ми робимо контрдії. Основна перевага цих дронів - ми не можемо їх виявити РЕБами і подавити. Але механізми протидії таким дронам все ж є", - пояснив Андрій Помагайбус.

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Як повідомлялося, минулої доби росіяни намагалися прорватися через кордон на Харківщині. Група окупантів намагалася перетнути межу в районі населеного пункту Строївка. За інформацією військових, згодом з'ясувалося, що на територію України проривалися російські штурмовики.

Раніше військовий аналітик Іван Ступак заявив, що російська армія намагаються продавлювати фронт на декількох ділянках. Невелике тактичне просування є на Покровському напрямку, а також на межі Курської та Сумської областей.

Дата публікації 09:34, 21.05.25 Кількість переглядів 118 Обстріл полігону в Шостці: Нацгвардія спростовує фейки про 70 загиблих і нагородження