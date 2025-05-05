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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
136
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1 хв

Армія РФ накопичує сили для прориву у прикордонні України: у РНБО прокоментували ситуацію

Армія РФ знищується вогнем українських бійців.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН

У РНБО прокоментували накопичення армією РФ сил для прориву у прикордонні України. Спроби ворога активно знищуються.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він наголосив: противник, який накопичує сили на своїй території для прориву в прикордоння українських областей, знищувався і знищується вогнем.

“Це все завжди були безпекові заходи для недопущення агресивних дій ворога в прикордонні”, — наголосив Коваленко.

Нагадаємо, DeepState 5 травня оновила мапу бойових дій на фронті в Україні та у прикордонні РФ. Зокрема, є просування ворога на Бєлгородщині. Натомість ЗСУ відновили положення у Лисівці на Донеччині.

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