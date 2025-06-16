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- Війна
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Армія РФ намагається взяти в кільце велике місто: деталі від ЗСУ
На Покровському напрямку були зосереджені найбільші сили РФ.
Війська Російської Федерації намагаються взяти Костянтинівку Донецької області в кільце з трьох напрямків. Зараз там тривають запеклі бої.
Про це заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків уже давно.
“Раніше вони намагалися зайти до неї або з Торецького, або з Краматорського напрямків, Часового Яру — там, де прорвуться першими, але за півтора року вони не змогли досягти успіху на жодному з них. Зараз вони намагаються зайти з Покровського напрямку, а саме через трасу Покровськ — Костянтинівка і просунутися далі”, — наголосив Трегубов.
Військовий наголошує, що на Покровському напрямку були зосереджені найбільші сили противника.
Нагадаємо, армія РФ пожвавила свій наступ на фронті. Ворог тисне на семи напрямках: на Покровському, Новопавлівському, Лиманському, Куп’янському, Харківському, Торецькому та Краматорському.
Зауважимо, в Генштабі заявили, що наступ РФ утворив на фронті новий напрямок, який отримав назву Північно-Слобожанського. Це пов’язано з активізацією російських військ у прикордонні Сумщини.
Тим часом аналітики DeepState заявляють, що росіяни рухаються вперед на Донеччині, зокрема біля Бурлацького та в Новополі.