Армія РФ намагалася прорвати кордон: що відомо про бій

Російський танк. / © Associated Press

Війська агресорки Росії намагалися прорвати кордон у напрямку села Дігтярне, що у Харківській області. Українські захисники відбили атаку та знищили понад 20 окупантів, 11 - поранено.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

З його слів, перед проведенням атаки росіяни з'являлися невеликими групами біля кордону.

“На початку цього тижня, фактично кілька днів, уже накопичивши певні свої сили, малими піхотними групами, але в більшій кількості намагався атакувати позиції прикордонних підрозділів", - розповів Демченко.

Наразі прикордонники фіксують спроби армії РФ розширити зону боїв на сусідні населені пункти - Кругле та Бугруватка. Водночас поблизу прикордонного села Сотницький Козачок, що також на Харківщині, активності ворога не спостерігається.

"Ворог не полишає спроб прорвати державний кордон, розширити зону боїв по території України. Завдяки стійкості і мужності кожного українського воїна і прикордонників досягти результатів ворогу на цьому напрямку не вдається", - додав Демченко.

Також представник ДПСУ повідомив, що напередодні окупанти намагалися штурмувати позиції прикордонних підрозділів у напрямку населеного пункту Вовчанські Хутори. Однак росіяни зазнали втрат і не досягли результату.

Як повідомлялося раніше, окупанти намагаються прорвати оборону біля Куп’янська, посиливши тиск на східному березі річки Оскіл. Ворог намагається витіснити звідти українських військових, однак суттєвих успіхів не має.

Нагадаємо, ЗСУ вдалося здійснити несподіваний поворот у битві за Куп’янськ на Харківщині, практично витіснивши російських окупантів із міста. За інформацією військового журналіста Юрія Бутусова, ключову роль у витісненні росіян відіграли підрозділи і фахівці з «Групи Лазаря», які спеціалізуються на операціях із дронами.