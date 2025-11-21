Армія РФ намагається ізолювати Гуляйполе: аналітики ISW про загрозу для міста

Галяйполе.

Ситуація на Гуляйпольському напрямку залишається серйозною. Війська РФ продовжують зусилля з ізоляції Гуляйполя з півночі та просування на місто з північного сходу та сходу.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські окупанти на цій ділянці фронту продовжують використовувати свій новий наступальний шаблон, який спирається на поєднання тривалої кампанії повітряного перехоплення на полі бою, тактичних зусиль з перехоплення, місій з проникнення та масових атак невеликими групами для просування.

Геолокаційні відеозаписи за 20 листопада свідчать про те, що війська РФ нещодавно захопили Веселе, що розташоване на схід від Гуляйполя.

Український військовослужбовець, який діяв у напрямку Великомихайлівки (на північ від Гуляйполя), 20 листопада повідомив, що загарбники використовують рослинність, особливості місцевості, такі як яри та низини, а також туман, щоб уникнути виявлення українськими безпілотниками.

Своєю чергою, один російський солдат 36-ї мотострілецької бригади визнав, що їхні війська використовували туман під час заявленого захоплення Гаю.

ISW продовжує оцінювати, що російські війська використовують туман, який перешкоджає операціям українських безпілотників, для здійснення атак.

Як повідомлялося, окупанти захопили село Веселе в Запорізькій області, а також просунулися поблизу іншого населеного пункту — Затишшя.

Зауважимо, раніше в ISW повідомляли, армії РФ залишилося до Гуляйполя чотири кілометри. Окупанти продовжують просування до міста та автомагістралі Т-0401 Покровськ-Гуляйполе, яка є одним з основних українських пунктів постачання Гуляйполя.