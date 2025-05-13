Армія РФ намагається прорватися на межу трьох областей: деталі від ЗСУ

Володимир Путін / © ТСН.ua

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На фронті на півдні тривають запеклі бої. Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на межі трьох областей. Російські війська зазнають втрат.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, на південному напрямку російські війська посилили обстріли та спроби прориву. Напружена ситуація на Новопавлівському напрямку, де загарбники намагаються вийти до адміністративного кордону Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

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Волошин наголошує, що на порівняно невеликій ділянці фронту зібрано штурмові підрозділи з чотирьох російських полків.

На Оріхівському напрямку ворог намагається прорвати лінію оборони поблизу населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки. Росіяни прагнуть отримати вогневий контроль над логістичними маршрутами ЗСУ і передмістями Запоріжжя. Штурми тривають уже кілька місяців, але залишаються безуспішними.

Крім того, намагаючись просунутися в напрямку Дніпропетровської області, окупанти намагаються захопити Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль і Новосілку.

Нагадаємо, військовий експерт Іван Ступак заявив про “провали” ЗСУ на фронті, зокрема в напрямку Костянтинівки.

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Раніше колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Павло Паліса заявив, що РФ посилить наступ, зокрема на Запорізькому напрямку. Окупанти також прагнуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Дата публікації 15:49, 12.05.25 Кількість переглядів 10 Українська фронтова медицина перевершила стандарти НАТО: як працюють бойові медики