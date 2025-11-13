Армія РФ не встигає захопити Покровськ: Путін відклав терміни захоплення міста

Володимир Путін. / © Associated Press

Російський “фюрер” Володимир Путін на місяць змістив "дедлайни" щодо захоплення Покровська та Мирнограда у Донецькій області.

Про це розповів військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі “Ми - Україна”.

З його слів, це є свідченням того, що Силам оборони України вдалося стримати російську окупаційну армію.

"Росіяни зараз мусять виправдовуватися, чому досі не окупували Покровськ та Мирноград. Знаємо, що Путін на цілий місяць переніс накази росіянам щодо термінів окупації цих населених пунктів. Це свідчення того, що ЗСУ зуміли і виконують надалі оборону цих населених пунктів і суміжних сіл", - додав він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни не контролюють Покровськ. Оперативного оточення угруповання Сил оборони України немає. З його слів, безпосередньо в міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами загарбників, рідше — знищення легкої ворожої техніки.

Тим часом росіяни поширюють фейкові відео про "вихід" ЗСУ з Покровська. Окрім того, ворог вигадав фейк про масове здавання у полон українських бійців із 38-ї бригади морської піхоти. З’ясувалося, що ролик був створений за допомогою штучного інтелекту.