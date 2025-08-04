Армія РФ уникає прямих зіткнень із ЗСУ на Покровському напрямку: яка причина

Покровськ / © Getty Images

Реклама

Піхота армії РФ неохоче вступає у пряме зіткнення із ЗСУ на Покровському напрямку. Річ у тім, що вона програє.

Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення «Червона Калина» Національної гвардії України Максим Бакулін.

Якість поповнення росіян доволі низьке. Тих, хто воює довше та краще підготовлений, перемістили на посади спеціалістів — артилеристів, дронщиків, саперів. Ці категорії працюють професійно. Натомість піхоту майже не готують.

Реклама

«Натиск є. Їм потрібно виправдати ті нереальні втрати, яких вони зазнали за весь час, поки вони намагаються просунутися в Покровську. Я так розумію, що в них часу на підготовку майже немає. Саме у міських боях вони 100% втопляться в крові», — йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що ЗСУ вже щонайменше пів року не дають росіянам досягти оточення Покровська. Ситуація на цьому напрямку давно лишається напруженою, однак ЗСУ час від часу вдається виснажувати ворога, і це призупиняє просування.

Як зазначив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, особливу небезпеку, за його словами, становлять російські диверсійно-розвідувальні групи, які проникають у тил, вражають FPV-позиції та мінометні розрахунки. «Ці точки часто або слабо укріплені, або взагалі не мають активної оборони. Коли ворог заходить туди, вибити його дуже складно», — визнав військовий.

Жорін також зазначив, що у районі Покровська Росія зосередила достатню кількість сил і засобів. Адже цей напрям для них — пріоритетний. І навіть якщо ресурси тимчасово виснажені, цілком імовірно, що скоро вони отримають підкріплення й спробують відновити наступ.

Реклама