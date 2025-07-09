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Армія РФ обстріляла Донеччину: є загиблі та поранені (фото)
Через російські удари по Донеччині за добу 9 липня, на жаль, є жертви й потерпілі серед цивільного населення.
У середу, 9 липня, російські війська 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Є загиблі та поранені.
Про це повідомляє ДСНС.
Де є наслідки
Костянтинівка — обстріляні житлові квартали, пошкоджені 3 багатоповерхівки, 3 приватні будинки й адмінбудівля. Крім того, виникли пожежі у п’ятиповерховому та чотирнадцятиповерховому будинках.
Надзвичайники ліквідували всі осередки загорянь. Поранена людина.
Білицьке — один з ворожих ударів спричинив пожежу покрівлі триповерхового житлового будинку. Вогнеборці ліквідували загорання. Пошкоджені 25 багатоповерхівок і 10 приватних будинків.
«Загалом внаслідок обстрілів загинули 2 людини та 3 поранені», — констатували у відомстві.
Раніше ми писали про те, що у четвер, 26 червня, армія РФ поцілили БпЛА «Герань-2» по п’ятиповерховому будинку у Білозерському. Внаслідок влучання засобу ураження зайнялась пожежа. У власних оселях поранено трьох цивільних, серед яких 86-річна пенсіонерка. Також отримали тілесні ушкодження 15-річний хлопець та його матір.
«У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, забої, осколкове поранення, закритий перелам і садно. Їм надано медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.
У населеному пункті пошкоджено 3 багатоповерхівки та 7 автомобілів.