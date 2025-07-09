Армія РФ обстріляла Донеччину: є загиблі та поранені (фото)

Обстріли Донеччини

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У середу, 9 липня, російські війська 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє ДСНС.

Де є наслідки

Костянтинівка — обстріляні житлові квартали, пошкоджені 3 багатоповерхівки, 3 приватні будинки й адмінбудівля. Крім того, виникли пожежі у п’ятиповерховому та чотирнадцятиповерховому будинках.

Надзвичайники ліквідували всі осередки загорянь. Поранена людина.

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Білицьке — один з ворожих ударів спричинив пожежу покрівлі триповерхового житлового будинку. Вогнеборці ліквідували загорання. Пошкоджені 25 багатоповерхівок і 10 приватних будинків.

«Загалом внаслідок обстрілів загинули 2 людини та 3 поранені», — констатували у відомстві.

Раніше ми писали про те, що у четвер, 26 червня, армія РФ поцілили БпЛА «Герань-2» по п’ятиповерховому будинку у Білозерському. Внаслідок влучання засобу ураження зайнялась пожежа. У власних оселях поранено трьох цивільних, серед яких 86-річна пенсіонерка. Також отримали тілесні ушкодження 15-річний хлопець та його матір.

«У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, забої, осколкове поранення, закритий перелам і садно. Їм надано медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.

У населеному пункті пошкоджено 3 багатоповерхівки та 7 автомобілів.

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