Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
348
Час на прочитання
1 хв

Армія РФ окупувала населений пункт на Донеччині — DeepState

Російські війська захопили Затишок у Донецькій області.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 11 серпня. Армія РФ окупувала населений пункт на Донеччині.

Про це повідомляє DeepState.

У російських військ, на жаль, є успіхи на Донеччині. Йдеться про окупацію населеного пункту й просування біля 4-х.

«Ворог окупував Затишок, а також просунувся поблизу Білицького, Новомаркового, Диліївки та в Олександро-Калиновому», — йдеться у повідомленні.

Армія РФ окупувала Затишок на Донеччині

Армія РФ окупувала Затишок на Донеччині

Раніше стало відомо про просування російських військ у районах кількох населених пунктів Донецької області.

За даними аналітиків, російські окупанти просунулися у Серебрянському лісництві, біля Торського, Голубівки, Новохатського та Олександро-Калинового.

Нагадаємо, у DeepState повідомили про результати диверсійної операції РФ в районі Олешок Херсонської області.

«Близько 120 осіб з 150 загинуло від скидів, можливо комусь вдалося вижити після поранення. 19 липня групи почали затягуватися у Покровськ і здійснювати диверсійні дії. Весь цей час триває пошук залишків груп. Цього тижня ще частина „диверсантів“ здалася в полон», — констатували у відомстві.

