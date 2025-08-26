ТСН у соціальних мережах

Армія РФ окупувала ще два населені пункти на Дніпропетровщині і рухається далі: мапи DeepState

Окупаційні війська просуваються далі.

Олена Капнік
Російський танк.

Російський танк.

Російська окупаційна армія окупувала ще два населені пункти - Запорізьке та Новогеоргіївку, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Ворог окупував Запорізьке та Новогеоргіївку”, - йдеться у повідомленні.

РФ окупувала Запорізьке. Мапи deepstatemap.

РФ окупувала Запорізьке. Мапи deepstatemap.

РФ окупувала Новогеоргієвку. Мапи deepstatemap.

РФ окупувала Новогеоргієвку. Мапи deepstatemap.

Окрім того, протягом також просунувся поблизу Шевченко, Білої Гори та в Олександро-Шультиному.

Просування РФ. deepstatemap.

Просування РФ. deepstatemap.

Нагадаємо, військовий оглядач BILD Юліан Рьопке наголошує, що Росія втомилася воювати. Літня кампанія російських військ 2025 року не принесла Москві стратегічних успіхів. Бойові дії на ключових напрямках завершилися для РФ поразками, а Україна посилила удари по російській інфраструктурі, зокрема в глибині території противника.

