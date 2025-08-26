- Дата публікації
Армія РФ окупувала ще два населені пункти на Дніпропетровщині і рухається далі: мапи DeepState
Окупаційні війська просуваються далі.
Російська окупаційна армія окупувала ще два населені пункти - Запорізьке та Новогеоргіївку, що на Дніпропетровщині.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
Ворог окупував Запорізьке та Новогеоргіївку”, - йдеться у повідомленні.
Окрім того, протягом також просунувся поблизу Шевченко, Білої Гори та в Олександро-Шультиному.
Нагадаємо, військовий оглядач BILD Юліан Рьопке наголошує, що Росія втомилася воювати. Літня кампанія російських військ 2025 року не принесла Москві стратегічних успіхів. Бойові дії на ключових напрямках завершилися для РФ поразками, а Україна посилила удари по російській інфраструктурі, зокрема в глибині території противника.