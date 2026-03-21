Армія РФ пішла у масштабний наступ на семи напрямках: деталі

Танк.

Окупаційна армія Російської Федерації одночасно атакувала на семи напрямках на Лимансько-Борівському напрямку. Українським військовим вдалося зірвати плани росіян.

Про це заявив бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

З його слів, 19 березня загарбники намагалися прорватися відразу на всіх семи напрямках у зоні відповідальності Третього корпусу. Росіяни задіяли понад пів тисячі піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, більше 100 одиниць мототехніки, багі й квадроциклів. Сили корпусу протягом чотирьох годин відбивали атаку окупантів.

Андрій Білецький повідомив, що росіяни готувались до наступу 1,5 місяця. Зокрема, нарощували удари КАБами по українських переправах через річку Оскіл, аби відрізати логістику. Крім того, вони наводили власні понтонні переправи й розміновувати маршрути.

«Це прямо вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу. Ми готувалися: на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії, кожна бригада мала власний план відбиття атаки. Корпус координував ці дії — і в результаті на всіх напрямках удари було зірвано», — наголосив командир.

За добу бригади й полки корпусу знищили 405 військовослужбовців ворога: 288 — безповоротні, решта — санітарні втрати. Ліквідація загарбників триває.

У корпусі наголосили, що російській армії не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій.

Ситуація на фронті

Аналітики DeepState наголошують, що росіяни тиснуть на трьох напрямках - на Слов’янському, Покровському та Краматорському напрямках. На півдні найактивнішим напрямком залишається Гуляйпільський. Крім штурмових дій, росіяни застосовують там тактику інфільтрації. ЗСУ просунулися в окремих районах Костянтинівки-Дружківки й стримують ворожий наступ.

Військовий оглядач Богдан Мирошников заявив, що контратаки ЗСУ на Запорізькому напрямку зірвали плани РФ. Зокрема, українські військові ліквідували плацдарми російських сил на західному березі річки Гайчур, а також вирівняли лінію бойового зіткнення.

Окрім того, аналітики зафіксували просування російських військ у районах трьох населених пунктів Донецької області. Окупанти просунулися на Донеччині в селі Різниківка, поблизу міста Покровськ та села Новомаркове.