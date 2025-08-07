Армія РФ майже зруйнувала радар комплексу Patriot: що з ним зараз

Patriot / © Getty Images

Німецькі фахівці успішно відремонтували сильно пошкоджений російськими обстрілами радар комплексу Patriot, який повернувся в Україну та вже допоміг збити ворожу ціль.

Про це повідомляє Clash Report.

Радар був пошкоджений кілька місяців тому і відправлений на ремонт до Німеччини. Фахівці Люфтваффе працювали над його відновленням по 16 годин на день, адже пристрій вважався майже повністю зруйнованим.

У липні відремонтований радар повернувся в Україну, де його знову ввели в експлуатацію. З того часу він уже допоміг перехопити одну російську повітряну ціль.

Нагадаємо, Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 500 млн доларів США на ініціативу під егідою НАТО, щоб забезпечити Україну американським озброєнням, зокрема ракетами Patriot.