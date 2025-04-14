Армія РФ прагне витіснити ЗСУ з Курської області: військовий експерт назвав дату

Курськ. / © ТСН.ua

Реклама

Агресорка Російська Федерація прагне витіснити Українські Збройні сили з Курської області до 9 травня.

Таку думку висловив військовий оглядач Олексій Гетьман в коментарі “КИЇВ24”.

З його слів, за інформацією, це рішення має бути виконане на 100%. Саме тому, каже експерт, шкодувати сил та засобів на цьому напрямку російське військове командування не буде.

Реклама

“Залишилося трохи більше двох тижнів (до 9 травня - Ред.). Тому ми сподіваємося, що ці війська будуть задіяні саме на Курщині”, - додав Гетьман.

Він припускає, що надалі це угруповання може бути використане на інших напрямках. Зокрема, на Сумському, Чернігівському, Харківському. Втім, наголошує оглядач, що наразі армія РФ не має сил, аби суттєво щось змінити на фронті.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ підрахував втрати КНДР на Курщині. Зауважимо, що РФ залучила до бойових дій підрозділи з Північної Кореї загальною чисельністю понад 12 тис. осіб.

Дата публікації 21:27, 08.04.25 Кількість переглядів 4596 Без утрат вийшли з Курська і нищать ворога на Покровському напрямку: історія гармашів 117-ї бригади