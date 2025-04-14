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- Війна
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Армія РФ прагне витіснити ЗСУ з Курської області: військовий експерт назвав дату
Після Курщини російських військових можуть перекинути на іншу ділянку фронту.
Агресорка Російська Федерація прагне витіснити Українські Збройні сили з Курської області до 9 травня.
Таку думку висловив військовий оглядач Олексій Гетьман в коментарі “КИЇВ24”.
З його слів, за інформацією, це рішення має бути виконане на 100%. Саме тому, каже експерт, шкодувати сил та засобів на цьому напрямку російське військове командування не буде.
“Залишилося трохи більше двох тижнів (до 9 травня - Ред.). Тому ми сподіваємося, що ці війська будуть задіяні саме на Курщині”, - додав Гетьман.
Він припускає, що надалі це угруповання може бути використане на інших напрямках. Зокрема, на Сумському, Чернігівському, Харківському. Втім, наголошує оглядач, що наразі армія РФ не має сил, аби суттєво щось змінити на фронті.
Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ підрахував втрати КНДР на Курщині. Зауважимо, що РФ залучила до бойових дій підрозділи з Північної Кореї загальною чисельністю понад 12 тис. осіб.