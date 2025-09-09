Армія РФ прагне захопити два міста України: експерт назвав, які саме

Армія РФ / © Associated Press

Російські війська перекидають додаткові сили з різних напрямків для наступу на Донеччині, що є їхньою стратегічною метою з квітня 2022 року. За словами військового експерта Сергія Грабського, ворог змушений знижувати бойову активність на інших ділянках фронту, щоб досягти поставленої мети.

Про це він розповів в інтервʼю Українському Радіо.

Сергій Грабський зазначив, що головною ціллю російських окупантів залишається Слов’янсько-Краматорська агломерація. Армія РФ прагне просунутися в цьому напрямку, незалежно від того, чи це буде через Лиман, чи в район Дружківки.

Експерт наголошує, що Слов’янськ і Краматорськ є важливим укріпленим районом для українських військ. За його словами, втрата цих міст може значно ускладнити ситуацію. Зокрема, створити загрозу для південного сходу Харківської області.

Грабський вважає, що наступним логістичним хабом, після Краматорська та Слов’янська, може стати Ізюм, звідки ворог зможе наступати на Харків і навіть на Полтаву. Саме тому ці два міста є ключовими для планів окупантів.

«Якщо подивитися на основні магістралі, то треба розуміти, що наступним може бути Ізюм, як наступний логістичний хаб і від нього вже противник може створювати загрозу, як для Харкова, так і намагатися просуватися в сторону Полтави. Тому саме Слов’янськ і Краматорськ зараз як укріплений район оборони України стоїть буквально кісткою в горлі щодо планів російських окупантів по подальшій окупації України. Ні в кого з нас і наших слухачів немає сумніву, що противник не зупиниться на кордонах Донецької області і він буде далі намагатися просуватися, маючи на меті повну окупацію України. Саме зараз Слов’янськ і Краматорськ є тією територією, яку противник так відчайдушно прагне захопити», — констатував експерт.

Нагадаємо, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про «успіхи» російської армії під час весняно-літньої кампанії та наголосив на планах подальшого просування. За цими словами стоять дві справжні цілі, яких окупаційні війська намагатимуться досягти до кінця 2025 року.

Донеччина залишається ключовою метою Кремля. За повідомленнями, Володимир Путін готовий погодитися на «заморожування» війни лише в обмін на повний контроль над областю. Наразі Росія контролює більшу частину регіону: близько 70% Донецької області та майже всю Луганську.