Армія РФ продавлює позиції: експерт повідомив про загрозу для міста в Запорізькій області

Російський танк.

У Запорізькій області відбулося "продавлювання" позицій Сил оборони України. Наразі про обвал фронту на цій ділянці фронту не йдеться.

Про це заявив співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі телемарафону.

"Обвал фронту – це коли росіяни можуть проникати вглиб території на 20-70 км. Оце обвал фронту. Це приблизно те, що ми бачили в перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз ми можемо говорити про тиск, який створювався на цьому напрямку досить довго”, - пояснив експерт.

З його слів, відбулося певне "продавлювання" позицій" ЗСУ через те, що росіяни загострили основну увагу на Покровському та Новопавлівському напрямках. Жмайло каже, що це у майбутньому загрожує місту Гуляйполе, яке є дуже потужним укріпленим районом.

Експерт розповів, що росіяни дотримуються своєї давньої тактики - намагаються не штурмувати укріплені райони в лоб, а через менші села промацувати шпарину, щоб обходити великі і важливі вузли оборони.

Зауважимо, останнім часом росіяни захопили кілька населених пунктів у Запорізькій області, але зараз там є підкріплення Сил оборони, щоб стабілізувати лінію зіткнення.

Нагадаємо, 11 листопада головком Олександр Сирський заявив, що в Запорізькій області військам РФ вдалося просунутися вперед і захопити три населені пункти. З його слів, складна ситуація склалася на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де супротивник має чисельну перевагу.

Сили оборони Півдня України 12 листопада повідомили, що на Запоріжжі ЗСУ відійшли на нові рубежі. За даними військових, противник активізував штурмові дії та масовані обстріли в районах населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове і Новопавлівське.