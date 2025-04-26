Армія РФ просунулася у трьох областях, ЗСУ мають успіхи на Запоріжжі: деталі від ISW

Війна. / © ТСН.ua

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Українські Збройні сили нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Російські окупанти мають успіхи біля Покровська, а також у Сумській та Курській областях.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії

Російські війська нещодавно просунулися поблизу міжнародного кордону в Курській області - на північ від населеного пункту Горналь. Також росіяни досягли північно-східної околиці Олешні під час механізованого штурму. В напрямку Олешні та під Горналем тривали бої.

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Аналітики зауважують, що один так званий російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакували в напрямку Гоптарівки, що розташована на південний схід від Суджі вздовж кордону Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби тривали бої на північному заході Бєлгородської області - біля Поповки та Демидівки. Повідомляється, що ЗСУ здійснили контратаку районі адмінкордону Курської та Бєлгородської областей.

Сумщина

В ISW зауважують, що нещодавно російські загарбники наступали на півночі Сумської області. Геолокаційні кадри за 25 квітня, показують, що окупанти просунулися вздовж вулиці Праці в південній частині Журавки.

Окрім того, 25 квітня російські загарбники здійснили штурм в районі Новомиколаївки, а також у районі Біловодів і Садків.

Донецька область

Протягом минулої доби загарбники РФ продовжували наступати на Сіверському та Торецькому напрямках, але не просунулися. Наступ росіян біля Часового Яру також не мав успіху.

Тим часом Сили оборони України контратакували в районі породного відвалу шахти "Фоміха" на півночі Торецька та поблизу Тарасівки.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри за 25 квітня показують, що окупанти підійшли ближче до південної частини Лисівки. Своєю чергою, російський "воєнкор" заявив, що українські БпЛА продовжують загрожувати російським наземним лініям зв’язку поблизу Лисівки.

Війська РФ атакували під самим Покровськом, біля Малинівки, Новоторецького, Миролюбівки, Сухого Яру та Лисівки, коло Чунишиного та Новоукраїнки, в районі Звірового, Котлиного, Удачного і наступали на Молодецьке 24 і 25 квітня.

Також 25 квітня російські загарбники продовжували наступати на Новопавлівському та Курахівському напрямках. Однак, окупанти просунутися не змогли.

Південь

Нещодавно українські Сили оборони просунулися на заході Запорізької області. Як показують опубліковані 23 квітня геолокаційні кадри, ЗСУ просунулися на південно-східній околиці Малої Токмачки (на південний схід від Оріхова).

25 квітня російські окупанти здійснили обмежені наземні удари на Херсонському напрямку.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські та українські війська брали участь у зустрічних боях біля Антонівського автомобільного мосту (на схід від Херсона).

Нагадаємо, у ЗСУ відповіли, чи вдалось росіянам захопити "панівні висоти" у Часовому Яру. Відомо, що в міській забудові тривають бої.

Дата публікації 07:14, 23.04.25 Кількість переглядів 3 Фугаси українського виробництва! “Баба Яга” стала ще більш жахливою для ворога