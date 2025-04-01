Армія РФ просунулася вздовж кордону Сумської і Курської областей: деталі ISW

Армія РФ.

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Протягом 31 березня російські війська просунулися вздовж кордону Сумської та Курської областей, а також продовжили наступ на північний захід на Бєлгородщині.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 березня, показують, що військові РФ нещодавно захопили Веселівку Сумської області. Окрім того, 31 березня Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, геолоковані ISW, які вказують на те, що підрозділи російського 137-го полку повітряно-десантних військ просунулися в центрі Гоголівки Курської області.

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Російські війська наступали на північний схід від міста Суми поблизу Новенького та Журавки; на південний захід від Суджі біля Олешні; і на південь від Суджі біля Гуєво 31 березня.ї

Армія РФ продовжила наступ на північний захід Білгородської області. Втім, росіяни не зробили жодного підтвердженого просування, наголошують американські фахівці.

31 березня російські мілблогери заявили, що біля Демидівки та Поповки (на захід від Демидівки) тривають бої.

Нагадаємо, видання NYT писало про те, як вторгнення ЗСУ до Курщини підірвало довіру США. Крім тог, нібито політичні розбіжності в Україні сприяли фактично провалу контрнаступу на Курщині.

Дата публікації 14:36, 24.03.25 Кількість переглядів 98 Знищили вертольоти, вибили ворога: ЗСУ має успіхи на передовій