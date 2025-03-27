Армія РФ просувається в Курській області, а ЗСУ - в Бєлгородській: подробиці ISW

ЗСУ.

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Російські війська нещодавно просунулися на Курщині та на прикордонній території Курсько-Сумської області. Своєю чергою, українські війська просунулися вздовж міжнародного кордону на північному заході Білгородської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 26 березня показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Олешні.

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Окрім того, один російський мілблогер стверджував, що підрозділи російської 34-ї мотострілецької бригади, Південний військовий округ і невизначені підрозділи російського ВДВ просунулися поблизу Веселівки. Цей населений пункт розташований на північний схід від міста Суми вздовж міжнародного кордону. Втім, аналітики цієї інформації не підтверджують.

Російські війська наступали на захід від Суджі в районі Гоголівки, біля КПП «Суджа» вздовж міжнародного кордону на південний захід від Суджі та на північний схід від міста Суми вздовж міжнародного кордону в районі Веселівки та Журавки.

Також в ISW зауважили, що нещодавно українські війська просунулися вздовж міжнародного кордону на північному заході Білгородської області.

Кілька російських мілблогерів стверджували, що російські війська просунулися в північну Демидівку. Також вони заявляли про бої в Демидівці та Поповці. Також 26 березня російський мілблогер заявив, що через несприятливі погодні умови інтенсивність бойових дій у Бєлгородському міжнародному кордоні знизилася.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович назвав головне завдання операції в Бєлгородській області РФ.

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Дата публікації 14:36, 24.03.25 Кількість переглядів 16 Знищили вертольоти, вибили ворога: ЗСУ має успіхи на передовій