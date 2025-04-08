Армія РФ просувається в Курській та Бєлгородській областях: деталі від ISW

Бєлгород. / © Associated Press

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Російські війська просунулися в Курську область на тлі боїв, що тривають у районі кордону Курщини та Сумщини, а також - в Бєлгородську область.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 квітня, показують, що військові РФ нещодавно просунулися до західного та південного Гуєво Курської області. Деякі російські мілблогери стверджували, що їхня армія захопила та очистила Гуєво. Тим часом інші стверджували, що українські сили все ще утримують позиції в межах та на околицях населеного пункту.

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Російські мілблогери продовжували стверджувати, що солдати країни-агресорки захопили Басівку Сумської області. Своєю чергою, керівник Українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що окупанти не займають Басівку. Також російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на південний схід від Басівки та до північних околиць Локні Сумської області (на південь від Басівки). Втім, ISW не може підтвердити ці заяви.

Бойові дії тривали в Курській області поблизу Гуєвого, Олешні, Горнального, а також у Сумській області поблизу Басівки та Локні. Російське джерело стверджувало, що українські сили утримують позиції поблизу Олешні та Горнального.

Також російські війська нещодавно просунулися в Бєлгородську область. Геолокаційні кадри за 7 квітня показують, що російські війська нещодавно просунулися до центральної Демидівки.

Російські мілблогери стверджували, що війська Росії витіснили українські сили з Демидівки та Поповки. Один російський мілблогер стверджував, що ЗСУ утримують позиції в Демидівці, а інший стверджував, що Демидівка є спірною “сірою зоною”. Втім, ISW не може підтвердити ці заяви.

Бої тривали під Попівкою та Демидівкою.

Нагадаємо, РФ "прозвітувала", що захопила Басівку на Сумщині. Прикордонники це заперечують.

Дата публікації 13:02, 31.03.25 Кількість переглядів 194 На Бєлгородщині ворожий склад БК злетів у повітря