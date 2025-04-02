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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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1 хв

Армія РФ просувається вздовж кордону з Сумською областю: деталі від ISW

Тривають бої.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Армія РФ просувається вздовж кордону з Сумською областю: деталі від ISW

Російські окупанти просуваються в Курській і Бєлгородській областях. Зокрема, вздовж кордону між Сумщиною та Курщиною.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показують, що росіяни просунулися на схід від Олешні (на південний захід від Суджі). Російські джерела ISW стверджували, що 1 квітня бої тривали в районі Басівки та Журавки в Сумській області та на південь від Суджі в районі Гуєво Курської області.

Також війська РФ нещодавно просунулися на північний захід Бєлгородської області. Геолокаційні кадри за 31 березня показують, що росіяни мають успіхи в центральній частині Демидівки.

1 квітня російські "воєнкори" розповідали, що тривали бої біля Демидівки та Поповки (на захід від Демидівки).

Як повідомлялося, РФ намагалася перекинути окупантів через Оскіл в Харківській області та закріпитись там. Українські Збройні сили відбили цю спробу.

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