Армія РФ провалила плани з захоплення важливого міста: деталі від ЗСУ

Покровськ. / © Associated Press

Окупаційна російська армія застрягла у не може захопити Покровськ у Донецькій області. Війська країни-агресорки застрягли у міських боях.

Про це повідомив речник 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ Сергій Окішев в ефірі Еспресо.

За його словами, у місті тривають надскладні стрілецькі бої. Окупаційна армія намагається відрізати логістичні шляхи військових ЗСУ до двох населених пунктів - Мирнограда і Покровська.

"Ворог практично застряг у міських боях і не може захопити Покровськ зброєю. Зараз основні зусилля ворога спрямовані на те, щоб відрізати наші логістичні шляхи. Своєю чергою Сили оборони працюють над розширенням цих логістичних шляхів. Зокрема, до міст Покровськ та Мирноград", - наголосив військовий.

Своєю чергою, українські Сили оборони проводять ротацію особового складу, а також передають боєприпаси, воду і їжу за допомогою великих дронів і НРК.

Нагадаємо, інформація військового командування РФ про начебто повну окупацію Покровська не відповідає дійсності. Головком Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ продовжують утримувати північну частину Покровська. У районі міста та сусіднього Мирнограда українські військові блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

Тим часом військовий Станіслав Бунятов «Осман» повідомив, що бої за Мирноград загострюються. Російські війська значно активізували наступ, використовуючи велику кількість живої сили. Головна мета цих дій — захопити це місто та отримати перевагу для подальшого наступу на ключові логістичні вузли.

