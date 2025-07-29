Армія РФ стягнула великі резерви на Донеччину: військовий про мету й тактику ворога

Фронт / © ТСН.ua

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Російські війська мають намір вийти на адміністративні кордони Донецької області. Вони стягнули великі резерви, які є неспівставні з нашими.

Про це повідомив в етері «КИЇВ24» Максим Бакулін, пресофіцер 14 бригади НГУ Червона Калина.

До чого вдається РФ на Донеччині

Росіяни намагаються взяти Покровськ і залучають весь свій особовий склад. Вони дійшли від важкої броньованої техніки до комбінованих атак (двоколісних транспортних засобів за підтримки артилерії, піхотних автомобілів, танків).

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«Вони кидають свій особовий склад на вірну смерть. Цілодобово групи йдуть в наш бік — є більш екіпіровані й підготовлені, є ті, які відволікають наші FPV-дрони», — пояснив він.

Крім того, окупанти атакують цивільне населення у прифронтових містах, аби залякати. Їхня мета — змусити людей виїжджати та рівняти населені пункти із землею.

«Вони намагаються вклинитися. Якщо ми цього не дозволяємо, це несе за собою наслідки. Нам потрібна ця ділянка, потрібно триматись. Нові цілі будуть теж не найприємніші, і нам буде важко стояти», — завершив він.

Нагадаємо, у Донецькій області не знижується тиск військових агресорки Росії на бойові порядки ЗСУ. Росіяни проявляють активність і підсилюють свої підрозділи свіжими силами.

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Екіпажі російських безпілотників майже не виходять на ротацію — змінюється переважно піхота. Один із підрозділів БпЛА, підконтрольний ФСБ, безперервно передає досвід менш досвідченим бригадним екіпажам. В цій ситуації важливе знищення екіпажів ворожих БпЛА. Як каже військовий батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман», Сил бригадних засобів ураження наразі недостатньо для вирішення цієї проблеми.

«З кожним днем логістика на ЛБЗ стає складнішою, на багатьох ділянках будь-яка техніка вже стала неактуальною», — додав він