Армія РФ стрімко рухається у напрямку великого обласного центру: "Осман" показав мапу
Військовий попередив про рух військ РФ на ще одному напрямку.
Наразі вся увага прикута до Покровська Донецької області. Втім, російська окупаційна армія швидко рухається у напрямку Запоріжжя.
Про це повідомив військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним “Осман”.
“Поки наша увага на Покровську, ворог стрімко рухається по правому флангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область усю лінію оборони на півдні”, — заявив військовий.
У своєму дописі Осман показав рух армії РФ на карті бойових дій.
Нагадаємо, кілька днів тому Deepstate повідомив, що росіяни просунулися у трьох областях України, зокрема біля Новогригорівки в Запорізькій області.
За даними аналітиків, у районі села Мала Токмачка в Запорізькій області формується нова “сіра зона”. Нещодавно російські війська намагалися влаштувати там масштабний прорив на бронетехніці.