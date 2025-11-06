Армія РФ стрімко рухається у напрямку великого обласного центру: "Осман" показав мапу

Армія РФ / © Associated Press

Реклама

Наразі вся увага прикута до Покровська Донецької області. Втім, російська окупаційна армія швидко рухається у напрямку Запоріжжя.

Про це повідомив військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним “Осман”.

“Поки наша увага на Покровську, ворог стрімко рухається по правому флангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область усю лінію оборони на півдні”, — заявив військовий.

Реклама

У своєму дописі Осман показав рух армії РФ на карті бойових дій.

Дата публікації 14:14, 06.11.25 Кількість переглядів 33 "Осман" показав стрімке просування РФ на ще одній ділянці фронту

Нагадаємо, кілька днів тому Deepstate повідомив, що росіяни просунулися у трьох областях України, зокрема біля Новогригорівки в Запорізькій області.

За даними аналітиків, у районі села Мала Токмачка в Запорізькій області формується нова “сіра зона”. Нещодавно російські війська намагалися влаштувати там масштабний прорив на бронетехніці.