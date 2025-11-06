ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
4567
Час на прочитання
1 хв

Армія РФ стрімко рухається у напрямку великого обласного центру: "Осман" показав мапу

Військовий попередив про рух військ РФ на ще одному напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Армія РФ.

Армія РФ / © Associated Press

Наразі вся увага прикута до Покровська Донецької області. Втім, російська окупаційна армія швидко рухається у напрямку Запоріжжя.

Про це повідомив військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним “Осман”.

“Поки наша увага на Покровську, ворог стрімко рухається по правому флангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область усю лінію оборони на півдні”, — заявив військовий.

У своєму дописі Осман показав рух армії РФ на карті бойових дій.

Нагадаємо, кілька днів тому Deepstate повідомив, що росіяни просунулися у трьох областях України, зокрема біля Новогригорівки в Запорізькій області.

За даними аналітиків, у районі села Мала Токмачка в Запорізькій області формується нова “сіра зона”. Нещодавно російські війська намагалися влаштувати там масштабний прорив на бронетехніці.

Дата публікації
Кількість переглядів
4567
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie