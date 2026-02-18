Армія РФ стрімко тане: скільки окупантів "мінуснули" ЗСУ протягом доби

Знищена російська військова техніка / © Associated Press

Російська армія протягом 17 лютого втратила у війні проти України ще 740 бійців. Сили оборони також знищили десятки одиниць ворожої зброї та військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 18 лютого

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення до України до 18 лютого 2026 року орієнтовно становлять:

особового складу — близько 1 256 080 (+740) осіб.

танків — 11 681 (+3) од.

бойових броньованих машин — 24 051 (+6) од.

артилерійських систем — 37 363 (+40) од.

РСЗВ — 1 648 (+0) од.

засоби ППО — 1 302 (+1) од.

літаків — 435 (+0) од.

гелікоптерів — 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 137 924 (+1 851) од.

крилатих ракет — 4 314 (+26) од.

кораблів/катерів — 29 (+0) од.

підводних човнів — 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 78 919 (+194) од.

спеціальної техніки — 4 072 (+1) од.

Зауважимо, попри великі втрати, росіяни просуваються на фронті завдяки поєднанню «м’ясних штурмів» та масованих обстрілів. Як пояснив експерт Павло Нарожний, ворог щодня здійснює до 5000 артобстрілів та численні авіаудари, буквально стираючи українські укріплення. Тактика окупантів полягає у використанні піхоти як приманки: солдати йдуть в атаку, щоб змусити ЗСУ відкрити вогонь і виявити свої позиції. Після демаскування точок росіяни завдають по них масованих ударів, створюючи прогалини в обороні, куди згодом заходить нова хвиля піхоти.