Армія РФ "тане" на очах: Генштаб оприлюднив шалені цифри втрат ворога

Російська військова форма / © Associated Press

Реклама

За минулу добу російська армія у війні проти України втратила понад тисячу бійців та десятки одиниць артилерії. Генштаб ЗСУ надав актуальні дані про втрати ворога на фронті.

Про це Генеральний штаб повідомив у Мережі.

Втрати РФ на 10 червня 2026 року

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення і до 10 червня 2026 року орієнтовно становлять:

Реклама

особового складу — близько 1 377 510 (+1190) осіб;

танків — 12 004 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 24 717 (+7) од.;

артилерійських систем — 43 713 (+74) од.;

реактивних систем залпового вогню — 1 857 (+6) од.;

засобів протиповітряної оборони — 1 414 (+3) од.;

літаків — 436 (+0) од.;

гелікоптерів — 353 (+0) од.;

наземних роботизованих комплексів — 1 619 (+5) од.;

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 340 531 (+2204) од.;

крилатих ракет — 4 733 (+0) од.;

кораблів/катерів — 33 (+0) од.;

підводних човнів — 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 105 172 (+376) од.;

спеціальної техніки — 4 267 (+4) од.

Нагадаємо, очільниця британської розвідки GCHQ Енн Кіст-Батлер заявила, що президент РФ Володимир Путін «відступає на полі бою», а безповоротні втрати ворога у війні сягнули майже пів мільйона солдатів. Водночас Росія різко активізувала гібридні атаки на Європу, зокрема кібердиверсії, саботаж критичної інфраструктури та спроби замахів, чому активно протидіють британські спецслужби.

Новини партнерів