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- Війна
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Армія РФ "тане" на очах: Генштаб оприлюднив шалені цифри втрат ворога
ЗСУ завдають нищівних ударів по окупантах, скорочуючи чисельність армії РФ.
За минулу добу російська армія у війні проти України втратила понад тисячу бійців та десятки одиниць артилерії. Генштаб ЗСУ надав актуальні дані про втрати ворога на фронті.
Про це Генеральний штаб повідомив у Мережі.
Втрати РФ на 10 червня 2026 року
Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення і до 10 червня 2026 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 377 510 (+1190) осіб;
танків — 12 004 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 24 717 (+7) од.;
артилерійських систем — 43 713 (+74) од.;
реактивних систем залпового вогню — 1 857 (+6) од.;
засобів протиповітряної оборони — 1 414 (+3) од.;
літаків — 436 (+0) од.;
гелікоптерів — 353 (+0) од.;
наземних роботизованих комплексів — 1 619 (+5) од.;
безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 340 531 (+2204) од.;
крилатих ракет — 4 733 (+0) од.;
кораблів/катерів — 33 (+0) од.;
підводних човнів — 2 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 105 172 (+376) од.;
спеціальної техніки — 4 267 (+4) од.
Нагадаємо, очільниця британської розвідки GCHQ Енн Кіст-Батлер заявила, що президент РФ Володимир Путін «відступає на полі бою», а безповоротні втрати ворога у війні сягнули майже пів мільйона солдатів. Водночас Росія різко активізувала гібридні атаки на Європу, зокрема кібердиверсії, саботаж критичної інфраструктури та спроби замахів, чому активно протидіють британські спецслужби.