Армія РФ "тане" на очах: мінус 1140 окупантів та розгром артилерії за добу

Втрати РФ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Загальні втрати російських військ в Україні перетнули позначку в 1 млн 321 тис. осіб. Протягом останньої доби Сили оборони ліквідували ще 1140 окупантів та десятки одиниць ворожого озброєння й техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 22 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 до 22 квітня 2026 орієнтовно сягають:

особового складу — близько 1 321 450 (+1 140) осіб

танків — 11 885 (+1) одиниць

бойових броньованих машин — 24 436 (+7) одиниць

артилерійських систем — 40 516 (+38) одиниць

реактивних систем залпового вогню — 1 749 (+0) одиниць

засобів протиповітряної оборони — 1 350 (+0) одиниць

літаків — 435 (+0) одиниць

гелікоптерів — 350 (+0) одиниць

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 251 489 (+1 026) одиниць

крилатих ракет — 4 549 (+0) одиниць

кораблів/катерів — 33 (+0) одиниць

підводних човнів — 2 (+0) одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн — 90 925 (+162) одиниць

спеціальної техніки — 4 132 (+0) одиниць.

До слова, на думку голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, виснаження живої сили РФ стає стратегічним чинником, здатним зробити війну непосильною для Кремля. За його словами, ключем до зупинки ворожого наступу є перевищення темпів втрат над можливістю поповнення резервів. Критичною позначкою є 50 тис. солдатів на місяць: за таких умов російська система комплектування неминуче дасть незворотний збій.