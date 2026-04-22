- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 251
- Час на прочитання
- 1 хв
Армія РФ "тане" на очах: мінус 1140 окупантів та розгром артилерії за добу
Окупанти продовжують втрачати сотні одиниць безпілотників та артилерії щодня.
Загальні втрати російських військ в Україні перетнули позначку в 1 млн 321 тис. осіб. Протягом останньої доби Сили оборони ліквідували ще 1140 окупантів та десятки одиниць ворожого озброєння й техніки.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 22 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 до 22 квітня 2026 орієнтовно сягають:
особового складу — близько 1 321 450 (+1 140) осіб
танків — 11 885 (+1) одиниць
бойових броньованих машин — 24 436 (+7) одиниць
артилерійських систем — 40 516 (+38) одиниць
реактивних систем залпового вогню — 1 749 (+0) одиниць
засобів протиповітряної оборони — 1 350 (+0) одиниць
літаків — 435 (+0) одиниць
гелікоптерів — 350 (+0) одиниць
безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 251 489 (+1 026) одиниць
крилатих ракет — 4 549 (+0) одиниць
кораблів/катерів — 33 (+0) одиниць
підводних човнів — 2 (+0) одиниць
автомобільної техніки та автоцистерн — 90 925 (+162) одиниць
спеціальної техніки — 4 132 (+0) одиниць.
До слова, на думку голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, виснаження живої сили РФ стає стратегічним чинником, здатним зробити війну непосильною для Кремля. За його словами, ключем до зупинки ворожого наступу є перевищення темпів втрат над можливістю поповнення резервів. Критичною позначкою є 50 тис. солдатів на місяць: за таких умов російська система комплектування неминуче дасть незворотний збій.