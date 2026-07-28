Армія РФ тане на очах: свіжі дані про втрати ворога від Генштабу ЗСУ

Знищена російська військова техніка / © Associated Press

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив свіжу статистику бойових втрат російської армії у повномасштабній війні.Так, протягом 27 липня українські захисники ліквідували або поранили 1 560 російських окупантів.

Про це Генштаб ЗСУ поінформував у Мережі.

Втрати РФ на 28 липня 2026 року

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.07.26 орієнтовно сягають:

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особового складу — близько 1 442 140 (+1 560) осіб,

танків — 12 226 (+1) од.,

бойових броньованих машин — 25 038 (+6) од.,

артилерійських систем — 46 902 (+71) од.,

РСЗВ — 1 970 (+1) од.,

засобів ППО — 1 519 (+0) од.,

літаків — 439 (+0) од.,

гелікоптерів — 354 (+0) од.,

наземних робототехнічних комплексів — 2 054 (+16) од.,

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 431 310 (+1 755) од.,

крилатих ракет — 4 950 (+0) од.,

кораблів і катерів — 34 (+0) од.,

підводних човнів — 2 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 126 850 (+548) од.,

спеціальної техніки — 4 476 (+4) од.

До слова, за заявою директора ЦРУ Джона Реткліффа, середня тривалість життя російського новобранця на передовій в Україні становить лише 20 — 30 хв. За даними розвідки, це зумовлено масовим застосуванням українських безпілотників зі штучним інтелектом. Загальні втрати ворога оцінюються приблизно у 7000 військових щотижня.

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