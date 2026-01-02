Армія РФ тисне і стягує резерви: «Осман» про загрозу для Добропілля

Війська РФ. / © Associated Press

Реклама

На Добропільському напрямку, що в Донецькій області, точаться безперервні бої. Російські війська підтягують резерви на цю ділянку фронту.

Про це повідомив автор Telegram-каналу «Говорять Снайпер» Станіслав «Осман» Бунятов.

«Противник підтягує резерви в напрямку зрізаного виступу та тисне на Родинське», — наголосив він.

Реклама

За словами Бунятова, якщо окупантам вдасться захопити Родинське та Мирноград, то вони будуть здійснювати спроби механізованого прориву в напрямку Білецького — для реалізації задуму щодо охоплення Добропілля.

Як повідомлялося, росіяни змінюють тактику у своїх намаганнях захопити Покровськ. Зокрема, противник застосовує тактику просочування по одному, розраховуючи залишитися непоміченим. Втім, українські Сили оборони фіксують такі спроби та завдають вогневої поразки.

Тим часом росіяни також здійснюють спроби штурму та намагаються просуватися до Мирнограда одразу з кількох напрямків. Основна тактика — проникнення невеликими групами, зокрема в центральну частину міста.