Армія РФ тисне на Покровському напрямку: військовий про тактику ворога

Покровський напрямок / © Associated Press

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Армія РФ намагається постійно тиснути на Покровському напрямку, змінюючи тактику. Фіксуються штурми малих піхотних груп на більші масштабні за участі техніки та артилерії.

Про це розповів Максим Бакулін, пресофіцер 14 бригади оперативного призначення «Червона Калина» Національної гвардії України.

За словами військового, у малих штурмах беруть участь 2-5 окупантів, а у великих — 80-90 живої сили противника. Якщо залучається менше, застосовується більше важкої броньованої техніки.

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«Ворог намагається накопичуватись в сіру пору доби. Це під ранок, і коли починає темніти, а як тільки він накопичується, світловий день, ворог починає по всій лінії в зоні відповідальності нашої бригади, йти.

Раніше вони йшли попри лісосмуги, а зараз — полями. Це робиться для того, щоб їхні крила побачили, звідки ведеться вогонь, де злітають наші дрони.

Нагадаємо, за останній час Покровський напрямок став значно активнішим. Ворог підтягує особовий склад, техніку, засоби РЕБ, артилерію.

«Покровський напрямок є одним з найбільш гарячих. З лютого суттєво наростає кількість штурмів, кількість обстрілів, використання КАБів, артилерії, безпілотних систем. Кількість атак зростає, зростає кількість підрозділів, які діють на цьому напрямку», — зазначив Скіф, командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» НГУ.

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РФ дійсно концентрує максимум зусиль та особового складу на цьому напрямку.