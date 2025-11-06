Армія РФ вдарила дроном по пасажирському автобусу в Краматорську: є поранені

У Краматорську російський дрон влучив по пасажирському автобусу: є поранені

Сьогодні, 6 листопада, Краматорська міська територіальна громада зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Близько 15:29 ворожий дрон влучив у пасажирський автобус, що курсував в одному із селищ громади.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«Сьогодні, шостого листопада, Краматорська громада зазнала обстрілу: о 15:29, із застосуванням, попередньо, FPV дрону з БЧ, російські війська завдали удару по пасажирському автобусу в одному з селищ громади», — зазначив Гончаренко.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання FPV-дрона поранення отримали двоє цивільних осіб: чоловік, 1965 року народження та жінка, 1952 року народження.

Наразі остаточні наслідки обстрілу встановлюються та уточнюються фахівцями.

Нагадаємо, ворог атакував цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді. Попередньо, поранені двоє людей, серед них — неповнолітня дитина.

Також російський дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади Сумської області. Через влучання дрона у будинок постраждала родина. Чотирирічна дівчинка отримала серйозні опіки і перебуває у важкому стані. Її маму та бабусю госпіталізували.