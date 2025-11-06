ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
1 хв

Армія РФ вдарила дроном по пасажирському автобусу в Краматорську: є поранені

У Краматорську внаслідок удару дрона по автобусу є постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
У Краматорську російський дрон влучив по пасажирському автобусу: є поранені

У Краматорську російський дрон влучив по пасажирському автобусу: є поранені

Сьогодні, 6 листопада, Краматорська міська територіальна громада зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Близько 15:29 ворожий дрон влучив у пасажирський автобус, що курсував в одному із селищ громади.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«Сьогодні, шостого листопада, Краматорська громада зазнала обстрілу: о 15:29, із застосуванням, попередньо, FPV дрону з БЧ, російські війська завдали удару по пасажирському автобусу в одному з селищ громади», — зазначив Гончаренко.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання FPV-дрона поранення отримали двоє цивільних осіб: чоловік, 1965 року народження та жінка, 1952 року народження.

У Краматорську російський дрон влучив по пасажирському автобусу: є поранені. Фото: Краматорська міська рада

У Краматорську російський дрон влучив по пасажирському автобусу: є поранені. Фото: Краматорська міська рада

Наразі остаточні наслідки обстрілу встановлюються та уточнюються фахівцями.

Нагадаємо, ворог атакував цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді. Попередньо, поранені двоє людей, серед них — неповнолітня дитина.

Також російський дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади Сумської області. Через влучання дрона у будинок постраждала родина. Чотирирічна дівчинка отримала серйозні опіки і перебуває у важкому стані. Її маму та бабусю госпіталізували.

Дата публікації
Кількість переглядів
87
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie