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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
3707
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1 хв

Армія РФ вдарила по припортовій інфраструктурі Одеси: є загиблі та поранені

Через атаку на Одесу 3 липня загинуло двоє людей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

Російські війська вдень 3 липня вдарили по припортовій інфраструктурі Одеси. На жаль, є жертви й потерпілі.

Про це очільник ОВА Олег Кіпер повідомив в ефірі телемарафону.

«Як зазначив посадовець, армія РФ застосувала касетну балістичну ракету.

«Двоє людей загинули. Також відомо про трьох поранених — їм надають медичну допомогу», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що в Одесі лунає повітряна тривога через загрозу обстрілу балістикою. Згодом у місті чули звуки вибухів.

Нові деталі атаки

Стало відомо, що ракета «Іскандер» влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. Там працювали люди — відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

«Загинули докер-механізатор та водій вантажівки. Ще шестеро отримали поранення. Серед них — працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє — громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна”, — повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади.

Нагадаємо, через нічну атаку 3 липня в Одесі пошкоджена 9-поверхівка. Там виникла пожежа з 7 по 9 поверхи.

Рятувальники евакуювали 50 мешканців. З них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є четверо постраждалих.

На місці працює ДСНС з метою ліквідації наслідків, також залучені психологи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3707
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