Армія РФ ударила по приватному сектору Харкова: наслідки атаки (фото)

Атака КАБ по Харкову 19 січня / © Олег Синєгубов

У Харкові через черговий обстріл армії РФ загинула 69-річна жінка, ще 10 осіб постраждали. Ворог завдав удару по Слобідському району міста, де розташовані лише житлові будинки.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За останніми даними, травми різного ступеня тяжкості дістали 10 мешканців. Двох постраждалих госпіталізували до медичних закладів, решті допомогу надали на місці.

Атака КАБ по Харкову 19 січня / © Олег Синєгубов

Як повідомили в ОВА, масштабні руйнування зафіксовано у приватному секторі: пошкоджено 30 будинків, один із них зруйновано вщент. На місці влучання продовжують працювати екстрені служби, ліквідовуючи наслідки атаки та документуючи черговий воєнний злочин РФ.

Атака КАБ по Харкову 19 січня / © Олег Синєгубов

Атака КАБ по Харкову 19 січня / © Олег Синєгубов

Атака КАБ по Харкову 19 січня / © Олег Синєгубов

Атака КАБ по Харкову 19 січня / © Олег Синєгубов

Атака КАБ по Харкову 19 січня / © Олег Синєгубов

Атака по Харкову 19 січня / © Олег Синєгубов

Атака по Харкову 19 січня / © Олег Синєгубов

Що відомо про атаку РФ по Харкову

Російські війська 19 січня завдали ракетних ударів по Харкову, атакувавши об’єкт критичної інфраструктури. Ворог завдав значних пошкоджень.

Також повідомлялося, що росіяни атакували КАБами Харків. Одна людина загинула, п’ятеро дістали поранення.

До слова, Росія вночі 13 січня завдала ракетного удару по терміналу «Нової пошти» в Коротичі на Харківщині. Ракета влучила в укриття, загинуло четверо цивільних працівників, ще четверо поранені.