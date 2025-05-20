- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 1 хв
Армія РФ ударом пошкодила гідротехнічну споруду на Сумщині: чи є загроза підтоплення
Наразі підтоплення населених пунктів на Сумщині немає.
У вівторок, 20 травня, армія РФ вдарила по Сумській області. Внаслідок атаки пошкоджені гідротехнічні споруди у Великописарівській громаді.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
За даними влади, рівень води стабільний, без підйому. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців.
“Начальник Сумської ОВА Олег Григоров доручив Охтирській РВА оперативно провести засідання комісії з питань ТЕБ та НС із залученням представників Регіонального офісу водних ресурсів. За висновками засідання загрози для населення на сьогодні немає”, — йдеться у повідомленні.
У разі змін мешканці будуть оперативно проінформовані.
Доповнюється…