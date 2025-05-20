Армія РФ ударом пошкодила гідротехнічну споруду на Сумщині: чи є загроза підтоплення

Пошкодження гідротехнічної споруди

Реклама

У вівторок, 20 травня, армія РФ вдарила по Сумській області. Внаслідок атаки пошкоджені гідротехнічні споруди у Великописарівській громаді.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

За даними влади, рівень води стабільний, без підйому. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців.

Реклама

“Начальник Сумської ОВА Олег Григоров доручив Охтирській РВА оперативно провести засідання комісії з питань ТЕБ та НС із залученням представників Регіонального офісу водних ресурсів. За висновками засідання загрози для населення на сьогодні немає”, — йдеться у повідомленні.

У разі змін мешканці будуть оперативно проінформовані.

Доповнюється…