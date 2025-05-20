ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Армія РФ ударом пошкодила гідротехнічну споруду на Сумщині: чи є загроза підтоплення

Наразі підтоплення населених пунктів на Сумщині немає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пошкодження гідротехнічної споруди

Пошкодження гідротехнічної споруди

У вівторок, 20 травня, армія РФ вдарила по Сумській області. Внаслідок атаки пошкоджені гідротехнічні споруди у Великописарівській громаді.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

За даними влади, рівень води стабільний, без підйому. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців.

“Начальник Сумської ОВА Олег Григоров доручив Охтирській РВА оперативно провести засідання комісії з питань ТЕБ та НС із залученням представників Регіонального офісу водних ресурсів. За висновками засідання загрози для населення на сьогодні немає”, — йдеться у повідомленні.

У разі змін мешканці будуть оперативно проінформовані.

Доповнюється…

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie