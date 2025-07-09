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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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802
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Армія РФ вдарила по Україні 728 дронами: у РНБО вказали на важливий нюанс

Серед дронів, якими росіяни атакували Україну вночі 9 липня, було чимало “обманок”.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака РФ на Україну 9 липня

Атака РФ на Україну 9 липня / © Getty Images

У РНБО прокоментували шалену кількість дронів — 728 — випущених Росією проти України. Там наголосили, що більшість БпЛА — це обманки.

Про це сказав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він запевнив, що «Шахедів» або «Гераней» в українському небі було значно менше.

«Більшість безпілотників в нашому небі цієї ночі — це обманки. Шахедів/Гераней було менше. Пропорція у росіян, зазвичай, понад 50% — обманки при атаках», — зазначив він.

Всього було 728 БПЛА і 13 ракет цієї ночі.

Нагадаємо, вночі 9 липня РФ завдала масованого удару по Україні «Шахедами», ракетами Х-101 та «Кинджалами». Є руйнування та постраждалі у низці областей, рятувальники ліквідовують наслідки.

Основний удар припав на Волинь. Атаковані аеродром й підприємства. Постраждали також Київщина, Житомирщина, Хмельниччина і Сумщина.

Усе, що відомо про ракетно-дронову атаку Росії по Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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