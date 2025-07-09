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Армія РФ вдарила по Україні 728 дронами: у РНБО вказали на важливий нюанс
Серед дронів, якими росіяни атакували Україну вночі 9 липня, було чимало “обманок”.
У РНБО прокоментували шалену кількість дронів — 728 — випущених Росією проти України. Там наголосили, що більшість БпЛА — це обманки.
Про це сказав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Він запевнив, що «Шахедів» або «Гераней» в українському небі було значно менше.
«Більшість безпілотників в нашому небі цієї ночі — це обманки. Шахедів/Гераней було менше. Пропорція у росіян, зазвичай, понад 50% — обманки при атаках», — зазначив він.
Всього було 728 БПЛА і 13 ракет цієї ночі.
Нагадаємо, вночі 9 липня РФ завдала масованого удару по Україні «Шахедами», ракетами Х-101 та «Кинджалами». Є руйнування та постраждалі у низці областей, рятувальники ліквідовують наслідки.
Основний удар припав на Волинь. Атаковані аеродром й підприємства. Постраждали також Київщина, Житомирщина, Хмельниччина і Сумщина.
Усе, що відомо про ракетно-дронову атаку Росії по Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.