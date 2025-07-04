Армія РФ вдруге за день атакувала Кривий Ріг: з’явилися фото наслідків російського удару

Армія РФ вдруге за день атакувала Кривий Ріг / © ДСНС України

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Увечері 4 липня армія РФ атакувала Кривий Ріг безпілотниками.

Унаслідок атаки поранено щонайменше троє людей, повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура. Виникла пожежа у будівлі. Рятувальники загасили вогонь та продовжують ліквідацію наслідків обстрілу», — йдеться у повідомленні.

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Також у ДСНС опублікували наслідки ворожої атаки.

© ДСНС України © ДСНС України © ДСНС України © ДСНС України © ДСНС України © ДСНС України © ДСНС України

Також, момент атаки зафіксував автомобільний реєстратор. Відео згодом опублікували в Мережі.

Дата публікації 19:23, 04.07.25 Кількість переглядів 13 Момент удару "Шахеда" у Кривому Розі потрапив на відео

Зауважимо, у ніч проти 4 липня росіяни також атакували Кривий Ріг безпілотниками. Ворожий снаряд влучив в об’єкт цивільної інфраструктури.

Зокрема, цієї ночі окупанти атакували столицю. Київ пережив наймасштабнішу атаку дронів за час повномасштабного вторгнення. Окрім того, армія РФ атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу. Сила ППО вдалося знищили 478 цілей.

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