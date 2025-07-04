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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Армія РФ вдруге за день атакувала Кривий Ріг: з’явилися фото наслідків російського удару

Російські безпілотники вдруге за день атакували Кривий Ріг. Внаслідок удару пошкоджена інфраструктура, щонайменше троє людей отримали поранення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Армія РФ вдруге за день атакувала Кривий Ріг

Армія РФ вдруге за день атакувала Кривий Ріг / © ДСНС України

Увечері 4 липня армія РФ атакувала Кривий Ріг безпілотниками.

Унаслідок атаки поранено щонайменше троє людей, повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура. Виникла пожежа у будівлі. Рятувальники загасили вогонь та продовжують ліквідацію наслідків обстрілу», — йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС опублікували наслідки ворожої атаки.

Наслідки атаки РФ у Кривому Рогу 4 липня_7 / © ДСНС України

© ДСНС України

Наслідки атаки РФ у Кривому Рогу 4 липня_1 / © ДСНС України

© ДСНС України

Наслідки атаки РФ у Кривому Рогу 4 липня_4 / © ДСНС України

© ДСНС України

Наслідки атаки РФ у Кривому Рогу 4 липня_2 / © ДСНС України

© ДСНС України

Наслідки атаки РФ у Кривому Рогу 4 липня_3 / © ДСНС України

© ДСНС України

Наслідки атаки РФ у Кривому Рогу 4 липня_6 / © ДСНС України

© ДСНС України

Наслідки атаки РФ у Кривому Рогу 4 липня_5 / © ДСНС України

© ДСНС України

Також, момент атаки зафіксував автомобільний реєстратор. Відео згодом опублікували в Мережі.

Зауважимо, у ніч проти 4 липня росіяни також атакували Кривий Ріг безпілотниками. Ворожий снаряд влучив в об’єкт цивільної інфраструктури.

Зокрема, цієї ночі окупанти атакували столицю. Київ пережив наймасштабнішу атаку дронів за час повномасштабного вторгнення. Окрім того, армія РФ атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу. Сила ППО вдалося знищили 478 цілей.

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