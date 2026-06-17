Армія РФ відступає: з’явилися унікальні деталі штурмів ГУР на одному з напрямків (відео)

Спецпризначенці «Артану» ГУР МО / © ГУР Міноборони

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З’явилися ексклюзивні деталі успішних штурмів спецпризначенцями «Артану» ГУР МО, які змогли переломити хід боїв на Запоріжжі. Останні пів року вони виконують завдання поблизу Степногірська.

Про це в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Ксенії Клещенко розповів командир Віктор Торкотюк із позивним «Титан».

За його словами, Запорізький напрямок є одним із найгарячіших, але його бійці зуміли перехопити ініціативу та змусили ворога відступати.

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«Коли ми зайшли 4 місяці тому на Запорізький напрямок, то у нас були дії на зустрічних курсах. Вони штурмували, і ми, тобто ми їх трохи перештурмували», — зазначив командир.



Він додав, що динаміка боїв розвивається не на користь окупантів. Українські сили поступово просуваються вперед та зачищають території.

«Не всі мають воювати, але всі повинні розуміти, яка жахлива ситуація на окупованих територіях», — підкреслив «Титан».

Дата публікації 11:14, 17.06.26 Кількість переглядів 5 Бої на Запорізькому напрямку: з'явилися ексклюзивні деталі успішних штурмів спецпризначенців ГУР

Ситуація на фронті — останні новини

Російська армія зосередила значні сили на окупацію Костянтинівки. Вона обрала місто як головний напрямок своєї наступальної кампанії в Донецькій області. Армія Путіна тисне одразу з кількох флангів і намагається прорвати українську оборону.

За останніми даними українських військових та офіційних осіб, у центрі Костянтинівки наразі перебуває від 100 до 250 російських військовослужбовців. Окупанти використовують тактику проникнення малими групами. Місто перебуває під українським контролем, однак військові попереджають про ризик втрати.

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