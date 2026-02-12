Втрати російських військ у війні проти України / © gettyimages.com

Реклама

Російська армія зіткнулася з серйозним дефіцитом особового складу, оскільки темпи загиблих перевищують кількість новобранців. Західні чиновники фіксують від’ємний баланс у 9000 лише за січень.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Втрати РФ у грудні та січні

За оцінками західних посадовців, минулого місяця втрати Росії в Україні перевищили можливості їхньогопоповнення приблизно на 9000 військових. На їхню думку, це може свідчити про певні результати української стратегії, спрямованої на завдання противнику максимально можливих втрат на фронті.

Реклама

У січні російські сили, попри значні втрати, не змогли досягти помітних успіхів у бойових діях, повідомили чиновники на умовах анонімності. Незалежно перевірити ці дані неможливо, однак вони можуть підтверджувати ефективність курсу Києва на підвищення вартості війни для Москви.

За даними Bloomberg, у грудні кількість загиблих російських військових могла сягати 35 тис. — це приблизно вдвічі більше, ніж середній місячний показник, який НАТО оцінювало 2025 року.

Міноборони РФ не відповіло на запит щодо коментаря, а офіційні дані про втрати Москва майже ніколи не оприлюднює.

Стратегія України може давати результат

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров озвучував мету — довести російські втрати до 50 тис. щомісяця до літа. У Києві вважають, що за такого рівня втрат Кремлю буде складно поповнювати армію без оголошення мобілізації.

Реклама

За даними чиновників, у грудні російські втрати приблизно відповідали щомісячному набору новобранців. Січневий дефіцит може свідчити про те, що українська стратегія починає давати результат, хоча незрозуміло, чи вдасться втримати таку динаміку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський минулого тижня заявив, що попри формальне перевиконання планів із набору військових, чисельність російського угруповання на фронті вже пів року залишається стабільною — до 712 тис. осіб.

Зростання втрат ускладнює наратив про нібито неминучість перемоги РФ

Зростання втрат ускладнює кремлівський наратив — і подекуди повторюваний адміністрацією президента США Дональда Трампа — про нібито неминучість перемоги Росії через її перевагу на полі бою.

За нинішніх темпів, щоб повністю окупувати Донецьку область, російській армії знадобиться ще приблизно два роки, зазначають чиновники. Саме повний контроль над Донеччиною та сусідньою Луганщиною Кремль висуває як вимогу у мирних переговорах.

Реклама

Ймовірно, президент Росії Володимир Путін не піде на нову масштабну мобілізацію, оскільки вона є вкрай непопулярною в країні. Після призову 300 тис. резервістів у вересні 2022 року сотні тисяч росіян виїхали з країни, а рівень суспільного невдоволення війною різко зріс.

Західні посадовці також пов’язують зростання російських втрат із підвищенням ефективності українських безпілотних операцій.

До слова, ексначальник штабу «Азову» Богдан «Тавр» Кротевич заявив, що Росія ніколи не припинить війну через людські втрати. Він застеріг від самообману щодо вичерпання ворожого ресурсу, зазначивши, що навіть за підрахунками незалежних розслідувачів цифри загиблих не досягли критичного для РФ рівня. Кротевич назвав помилкою сподівання, що Кремль зупиниться після великих жертв. На його думку, людський потенціал агресора постійно поповнюється шляхом мобілізації та мілітаризації молоді, тому розраховувати на фізичне закінчення росіян — хибна стратегія.